Waiblingen Falls doch noch Schnee kommt: Winterdienst ist bereit

Um schon im Vorfeld gute Prognosen zu erhalten, arbeiten er und sein Team mit einem Wetterdienstleister zusammen, der auch Daten von Sensoren in der ganzen Stadt auswerte, die im Boden eingelassen sind und unter anderem Glätte melden, die Luft- und Bodentemperatur über der Fahrbahn messen, die Fahrbahntemperatur selbst und die Bodentemperatur bis 30 Zentimeter Tiefe. Auch Windrichtung und -geschwindigkeit würden ausgewertet.

Bewegten sich die Werte in einem kritischen Bereich, dann gibt es verschiedene Alarmsignale, so Wieler. Auf diese Signale achten sie im Betriebshof vor allem und führen dann Kontrollfahrten durch. Die Sensoren messen auch den Restsalzgehalt des Streusalzes auf der Fahrbahn.

Auf die Straßen der Stadt kommt bei Glätte NaCl-Sole

Doch Streusalz, so wie man es als grobkörniges Salz kennt, wird in Waiblingen nicht verwendet. Auf die Straßen der Stadt kommt bei Glätte NaCl-Sole. Das ist eine gesättigte Salzlösung, die einen Salzanteil von 23 Prozent hat, erklärt der Betriebshof-Chef. Die Lösung habe laut Wieler den Vorteil, dass sie gleichmäßiger auf der Straße verteilt werden könne und länger in den Poren des Asphalts bleibe. Beim Verdunsten bleibe das Salz so länger liegen, bei herkömmlichem Salzstreu würde der Verkehr hingegen die größeren Salzkörner auf die Seite schieben.

Erst bei sehr niedrigen Temperaturen und einer Höhe von über 1000 Metern setze man Streusalz ein, erklärt Wieler. Auch der ADAC sieht in der Sole Vorteile gegenüber herkömmlichen Feuchtsalzen: Sie eigne sich aufgrund einer Haftung von über 24 Stunden auch für präventive Einsätze bei leichtem Frost gut. Sole belaste die Umwelt weniger als Streusalz, auch weil pro Quadratmeter Straße weniger Salz gebraucht werde. Reines Streusalz komme in Waiblingen nur in seltensten Fällen zum Einsatz, so Betriebshofschef Wieler.

Insgesamt sind in Waiblingen 65 Personen im Einsatz

Die Sole-Lösung könne bis zu einer Fahrbahntemperatur von minus neun Grad zum Einsatz kommen, so der Winterdienst-Experte der Stadt. 50 000 Liter hat die Stadt vorrätig, doch können im Ausnahmefall pro Minute 250 Liter in einer eigenen Anlage produziert werden.

Wieler kann sich nur an ein Mal erinnern, dass es knapp wurde und sie „auf Kante gefahren“ seien, wie er es nennt. Das war bei der großen Salzknappheit im Winter 2009/2010, einem kalten und vergleichsweise sehr schneereichen Winter in Deutschland. Wenn es schnell gefriert oder heftig schneit, dann sei das größte Problem die Anfahrt für die Helfer, so Wieler. Wenn der Alarm rausgeht, müssten diese von zu Hause erst einmal zum Einsatzort gelangen, obwohl die Wege von den anderen Winterdiensten oft noch nicht geräumt wurden. Insgesamt sind in Waiblingen maximal 65 Personen im Einsatz.

Selber streuen: Wo, wie, was? Ist Salz erlaubt?

Schneit oder gefriert es, muss man, wenn man Kehrwoche hat, auch selbst vor dem Haus streuen und räumen. Doch worauf ist hierbei zu achten? Es dürften dabei nur Sand, Splitt und Asche verwendet werden, keine Salze. Sie sind nur in „besonders begründeten klimatischen Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei Eisregen“ erlaubt, wie es in der Waiblinger Streurecht-Satzung heißt. Aber auch für Treppen oder abschüssiges Gelände erlaubt die Stadt Salz, soweit dies nötig sei, also wenn es besonders rutschig wird.

Auch die Orte, die vom Schnee freigemacht und bestreut werden müssen, hat die Stadt klar benannt. In der Regel ist das der Gehweg vor dem Haus von einem Grundstücksende zum anderen und der Weg zwischen Gehweg und Hauseingang, da dieser zwar nicht öffentlich ist, aber für Briefträger und Postboten erreichbar sein müsse, erklärt Oliver Conradt, Abteilungsleiter Ordnungswesen der Stadt.

Wenn kein Gehweg vorhanden ist, müssten Notwege auf der Straße freigemacht werden. Werktags müssen Gehwege bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr geräumt werden. Bis 21 Uhr gilt die Räumpflicht, das heißt: Zwischen 21 und 7 Uhr muss man nicht räumen. Laut Conradt muss allerdings erst geräumt werden, wenn es aufhört zu schneien.

Vorbereitungen zum Winterdienst beginnen schon im Oktober

Sollte man das Räumen einmal vergessen haben, suche das Ordnungsamt erst einmal das Gespräch, so Conradt. Wirklich problematisch, auch aus versicherungstechnischen Gründen, werde es erst, wenn nie geräumt wird. Sollte man im Urlaub sein, kann man seine Räumpflicht an jemanden weitergeben, an Nachbarn, Freunde oder einen professionellen Reinigungsdienst.

Der Betriebshof fängt mit seinen Vorbereitungen zum Winterdienst übrigens schon im Oktober an. Und dann heißt es warten, auf den ersten Schnee.