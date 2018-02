Waiblingen Falsche Polizisten mit neuer Masche

Betrüger melden sich nach Anzeige wieder

Wenig später erhielt die Frau erneut einen Anruf der "falschen Polizei". Nun in der Annahme, nach der telefonischen Anzeigenerstattung mit der echten Polizei zu sprechen, ließ sich die Frau täuschen. Die "falschen Polizisten" warnten ihr Opfer eindringlich nochmals vor den dreisten Betrügern. Sie kündigten auch an, dass sich die Betrüger erfahrungsgemäß in Kürze wieder bei ihr melden würden. In diesem vorgetäuschten "Beratungsgespräch" vereinbarte nun die Frau mit den "falschen Polizisten", auf die Forderungen der Betrüger mit dem Ziel einzugehen, dass diese später bei der Geldabholung auf frischer Tat festgenommen werden.

Gesagt getan. Bei dem nächsten Anruf der Betrüger ließ sich das Opfer auf den Deal ein, 3500 Euro auf der Bank abzuheben und in die Türkei zu transferieren. Mit ihrem Sohn zusammen fuhr das Opfer zur Bank, holte die Summe in bar, um sie letztlich in Fellbach über Moneygram ins Ausland zu transferieren. Das schlechte Bauchgefühl der Opfer hinderte sie letztlich ihr Vorhaben zu finalisieren. So kam es glücklicherweise nicht zu einem finanziellen Schaden.