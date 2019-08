Waiblingen.

Zu einem Einsatz in der Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Ameisenbühl ist am Montagabend (05.08.) die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen ausgerückt. Eine Brandmeldeanlage, die mit dem Feuerwehrhaus verbunden ist, hatte Alarm ausgelöst. Der Grund: Offenbar hatte sich beim Kochen mit heißem Fett so viel Rauch entwickelt, dass der Melder anschlug. Ein Feuer gab es jedoch nicht.