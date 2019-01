Waiblingen Feuerwehreinsatz bei Firma

Waiblingen. Am Dienstagmorgen rückte die Feuerwehr Waiblingen zu einem Einsatz in der Heerstraße aus. Ersten Informationen zufolge war in einem Automotive-Betrieb bei Schweißarbeiten eine Dehnfuge an der Gebäudeseite in Brand geraten. Dadurch kam es zu sichtbarer Rauchentwicklung. Fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr rückten aus, um den Brand zu löschen, darunter auch ein Drehleiterfahrzeug. Verletzt wurde niemand.