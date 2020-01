Waiblingen.

Ein Fehlalarm der Brandmeldeanlage im Waiblinger Rathaus löste am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Das gab die Polizei am Nachmittag bekannt. "Die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften ausrückte, konnte schnell Entwarnung geben und rückte kurz darauf wieder ab", heißt es in einer Pressemitteilung.