Waiblingen/Filderstadt Bewerbung um SPD-Vorsitz: Nina Scheers schwieriger Start

Hat die SPD das richtige Verfahren gewählt?

Die Start-Konferenz in Saarbrücken besuchten 800 Interessierte. In Hannover waren es bald Tausend. In Sachsen-Anhalt freilich, dort in Bernburg in der Saale, verloren sich 150 Genossen bei der Polit-Show SPD sucht die Supervorsitzenden. Wer gekommen ist, geht freilich mit dem Gefühl, dass es seine Partei wieder schaffen kann. So der überwiegende Tenor in der Presseberichterstattung und bei den Mitgliedern, die hernach befragt wurden. Vor allem junge Menschen fangen mit diesem Wettbewerb auf offener Bühne etwas an. Genauso streitbar, eben auch innerparteilich, stellen sie sich Demokratie vor. Jürgen Hestler, der langjährige Rems-Murr-Vorsitzende der SPD, ist zufrieden: „Ich finde es gut. Ich habe große Hoffnung, dass es mobilisiert. Wir haben ein breites Kandidatenpotenzial.“ Seine Partei sei ja mal wieder belächelt worden. So, als ob sie die letzte Karte zieht und dabei die Kandidatenkür bei den Grünen abschaut. Aber die Partei ist wieder im Gespräch. Das dürfte anhalten bis zum 6. Dezember, wo dann auf dem Parteitag formell gewählt wird.

Was will das Kandidaten-Duo Nina Scheer/Karl Lauterbach?

Scheer und Lauterbach haben ihr Kandidatenschreiben überschrieben mit „Sozial, ökologisch, klar“. Sie wollen ganz klar die GroKo-Zwangsehe mit der CDU beenden, und gehören damit zum linken Bewerberflügel. Nina Scheer, die Bundesstagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein, gilt als ausgewiesene Umweltpolitikerin. Das Erbe des Vaters ist ihr Verpflichtung. Im Bewerbungsschreiben wird sie deutlich und klagt an: „Deutschland schlägt in Europa schärfere Klimaziele vor, ist aber selbst nicht in der Lage, die bestehenden zu erreichen: Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgt derzeit viel zu zögerlich. Deutschland muss hier politisch und technologisch eine Vorreiterrolle übernehmen, wie dies einst im rot-grünen Bündnis begann, dann aber unter Schwarz-Gelb und fortgesetzt durch die Große Koalition gebremst wurde.“ Man spürt die Handschrift ihres Vaters.

Nina Scheer – als Umweltpolitikerin unumstritten?

Sie verteidigt vehement das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das ihr Vater einst mit den Grünen auf den Weg gebracht hatte. Das wurde zwischenzeitlich von der FDP, aber auch vom Wirtschaftsflügel der CDU immer wieder als Fehlwurf gebrandmarkt. Es sei verantwortlich für den weltweit teuersten und damit ineffizienten Umstieg bei Strom und Energie. Heute, im Zug der Verschärfung der Klimadebatte, verlangen auch CDU-Politiker wieder einen kräftigen Zubau bei der Windenergie und bei Fotovoltaik. Schon sollen Baggerseen genutzt werden für weitere Aufstellflächen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit seiner Einspeisevergütung für regenerativ erzeugten Strom ist über Jahre hinweg zerrieben worden zwischen dem Umwelt- und dem Wirtschaftsministerium – eine Einigung auf Fördersätze schien nicht möglich. Heute gibt es so gut wie keine Rückvergütung mehr. Wie visionär aber die Idee war, zeigt sich am Beispiel der Fotovoltaik. Deutschland hat den Markt angekurbelt und vor allem die Maschinen zur Zell-Fertigung entwickelt. Die Chinesen liefern sie heute zu Preisen, die Ökostrom konkurrenzfähig machen ohne Umlage. Sonnenstrom rechnet sich. Verbraucherschützer fordern, die Lasten endlich gerecht zu verteilen. Und die Strom-Großkunden bei den Öko-Cents nicht weiter zu bevorzugen. Zwischendrin aber hat man versucht, einen Hermann Scheer und eine Nina Scheer als Lobbyisten der Solarbranche hinzustellen. Von heute aus betrachtet vollends grotesk.