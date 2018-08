Waiblingen Frau behindert Einsatzfahrzeug der Feuerwehr

Waiblingen.

Eine 63-Jährige hat am Mittwochnachmittag ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz behindert. Die Frau war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Mercedes in der Jesistraße an einer roten Ampel gestanden, als sich die Feuerwehr mit Sondersignal und Blaulicht näherte. Obwohl das Feuerwehrfahrzeug schließlich direkt hinter der Dame stand, fuhr sie erst zur Seite, als die Ampel nach etwa zehn Sekunden auf grün schaltete.