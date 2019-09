Waiblingen Frau rettet Nachbarin das Leben

Waiblingen. Eine Waiblingerin hat beherzt Erste Hilfe geleistet und somit womöglich dazu beigetragen, dass ihre Nachbarin nun in einem Krankenhaus liegt und eine Chance hat, zu überleben. Mit ihrer Geschichte hat sie sich an das DRK in Waiblingen gewandt. Sie will darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, im Notfall zu handeln, und wirbt dafür, öfter einen Erste Hilfe-Kurs zu besuchen. Sie fordert: „Traut euch!“