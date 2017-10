Waiblingen Frontalzusammenstoß - 170 000 Euro Schaden

Rund 170 000 Euro Schaden

Beide Auto wurden dabei erheblich beschädigt; an beiden Unfallautos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der an der Unfallstelle auf zusammen etwa 170 000 Euro geschätzt wurde. Allein auf den neuwertigen Porsche entfallen davon rund 150 000 Euro. Der Unfallverursacher, wie auch der 31-jährigen Unfallgegner wurden an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt und anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt, zu größeren Störungen kam es dadurch aber nicht.