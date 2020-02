Waiblingen Fußgängerwege auf dem Prüfstand: Woran hakt es?

Waiblingen.

Staus, Abgase, Parkplatznot: Dass das Auto nicht das allein seligmachende Fortbewegungsmittel ist, ist mittlerweile fast überall Konsens. Der Ausbau der Radwege und die besseren Angebote bei Bussen und Bahnen stehen deshalb auf der Agenda. Doch nun rücken auch die Fußgänger in den Fokus: Die Wege und Wegebeziehungen in Waiblingen sollen in einer groß angelegten Untersuchung auf den Prüfstand kommen. Die Stadt will sich am Fußverkehrs-Check des Landes beteiligen.