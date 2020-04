Waiblingen Gärtnerei fürchtet trotz Lockerungen um Existenz

„Der Hauptabsatz geht über den Stuttgarter Blumengroßmarkt, Wochenmärkte und Eventveranstalter“, erklärt Bernhard Ludwig. Auch in Zeiten von Corona seien sie nach wie vor dreimal in der Woche auf dem Großmarkt, aber die Nachfrage habe auch dort abgenommen. „Zurzeit schneiden wir zwischen 8000 und 10 000 Rosen am Tag“, und zwar insgesamt. Vor Corona seien es etwa 16 000 allein für den Großmarkt gewesen. Dabei sind gerade diese Großmarkt-Arbeitstage besonders intensiv: „Wenn wir auf den Großmarkt gehen, stehen wir um 1.30 Uhr auf und verkaufen dort bis um acht Uhr morgens unsere Rosen.“

Bewährt hat sich in der Krise ein anderes Verkaufsmodell: „Unser zweites Standbein ist unser Rosenwägele“, sagt Bernhard Ludwig. Den Verkaufsstand mit Selbstbedienung bezeichnen die Ludwigs als Rosen-Drive-in. „Die Leute stellen ihr Auto ab, müssen nur zwei Schritte laufen und haben dann einen Strauß“, sagt er. Kontaktlos. Nachdem der Kunde sich seinen Rosenstrauß ausgesucht hat, werfe er das Geld in eine sogenannte Vertrauenskasse hinein. Das funktioniere im Großen und Ganzen gut. Dass jemand die Rosen ohne zu bezahlen mitgenommen hat, sei nur ganz selten vorgekommen. Was passierte in diesem Fall? „Er hat einen netten Brief von mir erhalten“, sagt Bernhard Ludwig. Zuvor hätte er dank der Aufzeichnung der am Rosenwägele installierten Videokamera bei der Zulassungsstelle den Halter des Autos ausfindig gemacht und ihm die Kosten der Rosen und der Halterauskunft berechnet.

Und wie ist es jetzt in der Corona-Zeit mit dem Verkauf im Laden? „Wir müssen versuchen, am Telefon Rosen zu verkaufen“, sagt der Chef. Doch die Kunden können die Rosen ja nicht sehen oder gar riechen. Daher schicken die Ludwigs bei E-Mails und Briefen nun Bilder mit. In der Krise erfahren die Hegnacher Rosenhändler auch viel Solidarität, gerade langjährige Geschäftspartner machen sich auch um die Ludwigs Sorgen. „Ich telefoniere mit Kunden von uns, die haben einen Kloß im Hals, die sich zusammenreißen müssen – ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll“, erzählt Ilona Ludwig. Sie und ihr Mann hoffen, dass Geschäfte und Produkte von vor Ort die Krise überstehen. „Jetzt haben die Kunden Zeit zu sagen, ich gehe zu meinem Gemüsehändler, ich gehe zu meinem Gärtner, jetzt konzentriere ich mich auf das Heimische. Ich wünsche mir von Herzen, dass der Blumenladen mehr regional verkaufen kann.“

Für sie selbst ändert sich auch nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen nicht so viel, wie die Ludwigs glauben. „Ich bin superfroh, dass der Blumenhandel wieder öffnen kann“, sagt Ilona Ludwig. „Aber jegliche Veranstaltungen fallen trotzdem weg.“ Das Blumengeschäft werde es spüren, solange das gesellschaftliche Leben – und mit ihm Anlässe, Blumen zu verschenken – eingeschränkt bleibt.

Blumen Winkler braucht Nachschub

Wie es genau weitergeht, ist auch in einem anderen Waiblinger Blumenladen noch unklar. „Ich gehe davon aus, dass wir öffnen dürfen“, sagt Christel Linsenmaier von Blumen Winkler. Allerdings wisse sie noch nicht, wann sie ihren Laden wieder öffnet. Sicher ist für sie, dass es nicht gleich am kommenden Montag geschehen wird. Ihr fehlten zum einen die Blumen und zum anderen eine klare Regelung. „Wir mussten unsere Ware entsorgen und müssen uns um Nachschub kümmern“, sagt sie.

Linsenmaier wünscht sich außerdem eine offizielle Vorgabe zu den Hygiene-Maßnahmen im Laden: „Ich warte auf eine Hilfestellung, das ist mir alles relativ allgemein gehalten mit der Abstandsregelung, mit dem Mundschutz, mit der Desinfektion – da warte ich auf konkrete Anweisungen.“ Es herrsche Verwirrung, sagt die Händlerin. Denn: „Auch bei Geschäften, die bis jetzt aufhatten, wurde das alles anders gehandhabt.“