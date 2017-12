Waiblingen

Im nördlichen Feldbereich von Bittenfeld bei den Kleingartenanlagen ist eine Gartenlaube am Mittwochabend abgebrannt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Häuschen nicht mehr retten. Gegen 19.45 Uhr brach der Brand aus. In der Hütte wurde an diesem Abend ein Räucherofen betrieben. Ob hier die Brandursache zu finden ist, wird nun von der Polizei geprüft. Angaben über den entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.