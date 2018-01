Waiblingen Gartentipps für jeden Monat

Januar

Im ersten Monat des Jahres hält der Garten noch Winterschlaf. Diese Ruhephase lässt sich nutzen, um Bäume und Sträucher zu schneiden, erklärt der Experte. Obstbäume, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und Co. sollten jetzt in Form gebracht werden, damit sie im Frühjahr mit voller Kraft austreiben können. Auch Flieder und andere Ziersträucher können jetzt gestutzt werden. Rosen, die im Herbst bereits grob zurückgeschnitten wurden, freuen sich im Januar oder Februar über einen Feinschnitt: „Dabei darf man ruhig mutig sein und die Äste wirklich bis zum dritten Blattpaar oder Auge kürzen“, empfiehlt Grüninger. Der Lohn sei eine vollere Blütenpracht im Sommer. Jetzt ist auch die richtige Zeit, um nach den Knollen der Dahlien zu sehen, die im Keller überwintert haben. Wenn sie sehr trocken sind, können sie in etwas Torf gebettet werden. Trotz des Winterschlafes gibt auch jetzt das Gemüsebeet etwas her: Geerntet werden können Lauch, Feldsalat und Rosenkohl.

Februar

Der Februar ist normalerweise der kälteste Monat des Jahres. Im Garten geht es nun aber wieder aufwärts: Schneeglöckchen blühen, Krokusse und Winterlinge strecken ihre Köpfchen aus der Erde. Spinat und Feldsalat können jetzt gesät werden, Rhabarberstauden, die bereits im Beet stehen, können „verfrüht“ werden, so treiben sie früher aus. „Dazu werden die Pflanzen mit Folie oder Fleece abgedeckt, man kann auch einen Eimer darüberstellen“, erklärt Grüninger. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um Hecken zu schneiden: Von März an ist dies wegen brütender Vögel verboten. Daher sollten auch alle Sträucher spätestens jetzt geschnitten werden.

März

Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt – und das aus gutem Grund. Denn jetzt ist es Zeit, Beete und Hochbeete „zu aktivieren“, wie der Gartenfachmann Grüninger sagt. Die Erde sollte mit Spaten und Hacke gelockert werden, Radieschen und Pflücksalat kann jetzt ins Früh- oder Hochbeet gesät werden. Es geht mit großen Schritten aufs Frühjahr zu und alle Pflanzen brauchen jetzt eine Extraportion Nährstoffe. Nicht nur Bäume, Sträucher und Zierpflanzen sollten gedüngt werden – auch der Rasen verträgt das jetzt. Rosen und Obstbäume können jetzt im Garten gepflanzt werden. „Man sagt, wenn es oben treibt, dann wurzelt es auch ein“, erläutert der Gärtnermeister. Deshalb sollte jetzt auch nicht mehr zurückgeschnitten werden, das stört den Wuchs. Aber nicht nur die Pflanzen, sondern auch der Buchsbaumzünsler fühlt sich jetzt wohl. Buchs sollte daher auf den Schädling kontrolliert und gegebenenfalls behandelt werden. Ende März können dann im Haus die ersten sogenannten Warmhauspflanzen, also zum Beispiel Tomaten, Gurken, Paprika, Aubergine, Zucchini und Bohnen, gesät werden. Am besten gedeihen sie in Aussaatschalen auf einem sonnigen Fensterbrett.

April

Im April sind die Kräuter im Garten an der Reihe: Vertrocknete Blätter sollten entfernt und Triebe zurückgeschnitten werden. Das verhindert Pilzkrankheiten, die sich oft in alten Pflanzenteilen ansiedeln. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, Kürbisse im Haus vorzuziehen und Tomaten abzuhärten, bevor sie Mitte Mai nach draußen dürfen. Dazu werden die Keimlinge umgetopft und etwas kühler gestellt. Salate und frühe Kohlsorten können jetzt direkt ins Beet gesät werden. Außerdem kann „alles, was in den Boden will“, wie Grüninger zusammenfasst, gesteckt werden, also etwa Kartoffeln oder Rote Bete. Jetzt wird es auch schon bunt im Garten: Frühjahrsblüher wie Forsythien oder Tulpen zeigen ihre Pracht.

Mai

Jetzt beginnt die Balkonzeit: Balkonkästen können bepflanzt werden, Kübelpflanzen dürfen aus ihrem Winterdomizil wieder nach draußen. Wenn Mitte Mai die Eisheiligen (siehe Infobox) vorbei sind, können die drinnen vorgezogenen Warmhauspflanzen in den Garten gepflanzt werden. Gurken können jetzt direkt ins Beet gesät werden. Dahlien dürfen in den Boden, Bohnen können direkt ins Beet gelegt und Rettich kann gepflanzt werden. Nach sechs Wochen kann dieser dann geerntet werden. Geerntet werden kann aber auch schon jetzt: Im Mai fängt die Erdbeerzeit an.

Juni

Im Juni ist dann die Zeit des Basilikums gekommen. Das wärmeliebende Kraut kann ab sofort direkt ins Beet gesät werden. Im Haus vorgezogene Kürbispflänzchen dürfen jetzt draußen Wurzeln schlagen – am wohlsten fühlen sie sich übrigens in der Nähe eines Komposts. Wer im Herbst und Winter ernten will, der sollte jetzt daran denken, Winterlauch und Spätkohlsorten wie Wirsing, Grünkohl und Rosenkohl zu pflanzen, rät Grüninger. Außerdem geht die Erdbeerernte weiter und die Rosenernte beginnt.

Juli

Die ganz große Erntezeit beginnt im Juli. Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika, Auberginen – sie alle reifen jetzt in der Wärme. In der Wärme fühlen sich aber auch Schädlinge wohl. Alle Pflanzen sollten daher auf Blattläuse und die anfälligen auf Mehltau kontrolliert werden, empfiehlt der Experte. Im Juli ist also auch Pflegezeit: Tomatenpflanzen sollten ausgegeizt, Unkraut sollte gejätet und der Boden gehackt werden. So kommt Luft in die Erdschichten und die Bodenmechanismen werden aktiviert, das erspart einmal Düngen. Erdbeerpflanzen, die im nächsten Jahr Früchte tragen sollen, können jetzt ins Beet.

August

Wer im Herbst Feldsalat ernten möchte, der sollte jetzt säen. Denn die Pflänzchen brauchen 80 bis 100 Tage bis zur Erntereife. Gepflanzt werden können jetzt auch spätblühende Stauden, wie zum Beispiel Bartnelken, Alpenastern, Mädchenaugen oder Fetthennen (Sedum). Sie bieten Bienen und anderen nützlichen Insekten auch im Herbst noch Nahrung – wenn sie anderswo knapp wird. Geerntet werden können jetzt die Dahlien.

September

Im September steht die große Kohlernte an. Kartoffeln sind nun groß genug und können, ebenso wie Rote Bete und späte Rettiche, aus dem Boden geholt werden. Auch Kürbisse können ab sofort geerntet werden. Ende September beginnt die Ernte der Herbstäpfel. Kontrolliert werden sollte der Buchs, denn der Zünsler ist nun noch mal so richtig aktiv.

Oktober

Jetzt wird der Garten winterfest gemacht. Rosen und andere Sträucher sowie Bäume bekommen einen groben Formschnitt. Dabei sollte lieber nicht zu viel weggenommen werden, rät der Gärtner. „Der richtige Schnitt folgt dann im nächsten Frühjahr, dann sieht man auch eventuelle Frostschäden.“ Auch Kübelpflanzen werden jetzt zurückgeschnitten und zum Überwintern an einen frostfreien Ort gebracht. Die Dahlien sollten nun ausgegraben werden, ins Beet können dafür die Zwiebeln der Frühjahrsblüher wie Tulpen, Krokusse, Szilla, Winterlinge oder Narzissen. Grüninger empfiehlt, die Beete jetzt mit dem Spaten umzugraben. „So gefriert der Boden besser aus und die Bodenqualität im nächsten Jahr ist besser.“ Der Fachmann nennt diesen Prozess die Frostgare.

November

Rosenkohl, Lauch und Feldsalat können noch geerntet werden, ansonsten beginnt der Garten nun seinen Winterschlaf. Während der Ruhezeit der Pflanzen ist ein guter Zeitpunkt, um die Gartengeräte auf Vordermann zu bringen. „Und die hier gebliebenen Vöglein sollten jetzt mit Futter versorgt werden“, empfiehlt Grüninger.

Dezember

„Im Dezember leben wir aus der Miete“, sagt der Gartenexperte. Möhren, Kohl, Rettich, Kartoffeln und Rote Bete sind eingelagert. Wer jetzt schon Zeit hat, der kann nach Gehölzen und Sträuchern gucken und ihnen einen Winterschnitt verpassen – oder sich einen Gartenplan für das kommende Jahr erstellen.