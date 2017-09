Waiblingen.

In der Zeit zwischen Samstag, 26. August, und Dienstag, 5. September, sind Unbekannte in mindestens drei Gartenhütten im Gewann Hörschbach / Beinstein eingebrochen. Aus den Hütten wurden diverse, eher wertlose Kleinteile entwendet. Die Täter beschädigten außerdem mehrere Gegenstände, wobei ein noch nicht näher zu beziffernder Sachschaden entstanden ist, so die Polizei. Hinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500.