Waiblingen Getarnter Blitzer blitzt auch in Waiblingen

Am Mittwochabend hat unser Fotograf Gabriel Habermann den Blitzer in der Beinsteiner Straße fotografiert. Am Donnerstag dann lud ein Facebook-Nutzer ein weiteres Foto auf die Internetplattform, diesmal stand derselbe Blitzer – erkennbar am bis zur letzten Ziffer identischen Kennzeichen, das mit der Abkürzung „HN“ für Heilbronn beginnt – in der Mayenner Straße. Und zwar auf einem Parkplatz, wie ein weiterer Facebook-Nutzer anmerkte. Das sei doch eine „Schweinerei“, kommentierte er – fügte aber einen lachenden Smiley hinzu.

Andere Waiblinger bedankten sich schlicht für die Blitzer-Warnung. Manche vermuteten, die Stadt brauche „mal wieder Geld“, wolle „Kasse füllen“. Verständnis scheinen zumindest auf Facebook nur wenige zu haben. Immerhin eine Nutzerin schrieb: „Man sollte sich eigentlich immer an die Geschwindigkeit halten, dann braucht man keine Angst haben, geblitzt zu werden.“ Die Stadt bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion am Freitag, dass der getarnte Blitzer seit vergangenem Montag an zwei Stellen eingesetzt wurde: bis Mittwoch in der Beinsteiner Straße und seit Donnerstag in der Mayenner Straße. Dort bleibe das Gerät noch bis kommenden Montag stehen, so Werner Nußbaum, der den Fachbereich Bürgerdienste leitet.