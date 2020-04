Waiblingen Getarnter Blitzer in Waiblingen

Die Stadt bestätigte unserer Redaktion, dass der Blitzer an dem Standort seit Anfang dieser Woche Geschwindigkeitsverstöße aufzeichnet. Er werde noch bis Sonntag dort stehen. „Danach wird er außerhalb Waiblingens zum Einsatz kommen“, so Werner Nußbaum, Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Der Trailer werde von der Stadt zeitweise angemietet.

Ende Januar hatte die Stadt einen solchen Trailer (allerdings mit Heilbronner Kennzeichen) bereits in der Beinsteiner und der Mayenner Straße getestet. In sieben Tagen waren knapp 230 Tempoverstöße registriert worden. Nun werden Autofahrer den Blitzeranhänger wohl öfter am Straßenrand sehen: „Der Einsatz des Trailers hat sich aus unserer Sicht bewährt und wir werden ihn an geeigneten Standorten immer wieder einsetzen“. so Nußbaum.