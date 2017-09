Waiblingen.

Am Samstagnachmittag ist ein heftiger Gewittersturm über den Rems-Murr-Kreis hinweggezogen. In der Lessingstraße in Waiblingen hat ein Blitz eingeschlagen und einen Baucontainer in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Schaden gering. Der Alarm ging gegen 16.20 Uhr ein. Die Feuerwehr habe das Feuer schnell abgelöscht. Weitere Schäden durch das Gewitter sind derzeit nicht bekannt.