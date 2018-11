Waiblingen.

Giovane Elber feierte am Freitagabend ( 23.11. ) im Bürgerzentrum in Waiblingen mit seinem Verein und der Giovane-Elber-Stiftung das zehnjährige Bestehen seiner Stiftung. Brasilianische Sambatänzerinnen, akrobatische Capoeirakämpfer, der brasilianische Chor Encanto aus Stuttgart, die temperamentvolle brasilianische Sängerin Nice Ferreira und die Modern-Dance-Tänzerin Bethania Joaquinho begeisterten die Gäste. Eine Kindertanzgruppe stellte mit ihrem Auftritt die Verbindung zu Straßenkindern in Brasilien her. Giovane Elber unterstützt diese Kinder in Brasilien seit vielen Jahren. Michael Antwerpes führte durch den Abend. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.