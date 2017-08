Waiblingen Grillplätze im Test

Wir testen für Sie Grillplätze rund um Waiblingen. Fünf Tipps für das perfekte Grillfeuer gibt es hier.

Teil 1: Der Grillplatz "Lämmle"

stadtnah und doch idyllisch

große Wiese

Minuspunkte für Sauberkeit und Grillangebot

Lage : Der Grillplatz „Lämmle“ liegt zwischen der Kläranlage Waiblingen und den S-Bahn-Schienen. Was auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv klingt, ist in Wahrheit ein kleines Idyll in Stadtnähe. Der Platz liegt im Bärentäle, direkt am alten Steinbruch. Neben den Grillstellen erstreckt sich eine große Wiese. Erklimmt man einen kleinen Hügel, hat man einen schönen Ausblick über das Remstal. Das ist uns vier Grillwürstchen wert.

Erreichbarkeit : Von Waiblingen aus ist der Grillplatz zu Fuß zu erreichen, zum Beispiel über den Wasserstubenweg. Wer Grillutensilien transportieren möchte oder eine weitere Anreise hat, der kann mit dem Auto am Waldmühleweg hinter der Kläranlage parken. Von dort aus führt ein verschlungener, grasbewachsener Weg nach oben. In einem kurzen Spaziergang ist der Grillplatz zu erreichen. Hier gibt’s fünf Grillwürstchen!

Angebot : Am „Lämmle“ gibt es zwei große feste Feuerstellen, einen Mülleimer sowie eine kleine, offene Schutzhütte. Einen Grillrost gibt es leider nicht, ebensowenig wie Sitzgelegenheiten. Lediglich ein paar große Steine laden zum Hinsetzen ein. Dafür liegt hin und wieder Feuerholz bereit. Wer dort grillen möchte, sollte dennoch Brennmaterial mitbringen – Äste der Bäume im umliegenden Wald abzubrechen, ist nicht erlaubt. Eine weitere Feuerstelle gibt es ein Stück bergab, in Richtung Rems. Dort gab es auch mal ein Kneipp-Becken, dieses liegt aber leider brach und verschlackt. Dafür gibt’s zwei Bänke und nebenan einen Rasen-Bolzplatz. Weil ohne Grillrost außer Würstchen am Stock oder Folienkartoffeln schlecht grillen ist, es kaum Sitzgelegenheiten gibt und auch eine kühle Kneipp-Kur dem Besucher versagt bleibt, vergeben wir hier nur drei Grillwürstchen.

Sauberkeit : Eher so mittel, ließe sich zusammenfassend sagen. Der Mülleimer – immerhin wird er genutzt – quillt über, daneben stehen weitere Müllsäcke. Auch in den Feuerstellen liegt allerlei Unrat: Glasscherben, verkohlte Dosen und Alufolie liegen darin. Ebenso schmutzig ist der untere Grillplatz. Neben dem Mülleimer verrottet dort ein zerrissenes Zelt, die beiden Holzbänke sind vermodert. Auch das stillgelegte Kneippbecken ist offenbar von dem einen oder anderen als Abfalleimer missbraucht worden. Die Wiesen sind aber sauber, ebenso der Wiesenweg, der den Berg hinauf zur Grillstelle führt. Könnte schlimmer sein, aber auch deutlich besser – dafür gibt’s zwei Grillwürstchen.

Unterhaltungsfaktor : Einen Spielplatz oder dergleichen gibt es nicht. Die Wiese neben dem Grillplatz am Steinbruch sowie der weiter unten gelegene Bolzplatz laden aber zum Ballspielen, Rennen oder Toben ein. Spielgeräte müssen zwar mitgebracht werden, aber für das Platzangebot gibt’s drei Grillwürstchen.

ACHTUNG! Wer die Grillstelle nutzen möchte, muss sich vorher bei der Stadt Waiblingen anmelden: Dies geht entweder per E-Mail an ordnungswesen@waiblingen.de oder telefonisch bei Elke Gorf (0 71 51/50 01 25 28). Dort können auch Genehmigungen für Fahrzeuge erteilt werden, die dann bis fast zum Grillplatz fahren dürfen.