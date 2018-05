Waiblingen Großbrand bei Alba: Besteht eine Gefahr für die Gesundheit?

Trotz der weithin sichtbaren Rauchsäule habe zu keinem Zeitpunkt eine gesundheitliche Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilt die Feuerwehr mit. Alle Mess-Ergebnisse liegen weit unter den jeweiligen Grenzwerten. Gemessen wurde sowohl im Wohngebiet Schänzle als auch auf dem Schmidener Feld. Dabei entnahmen Spezialisten Proben von Luft und Wasser, außerdem führten sie „Wischproben“ durch – etwa, um Gemüse auf Ablagerungen zu untersuchen. Die Werte sind auf der Feuerwehr-Homepage veröffentlicht.

Unbedenklicher Ruß-Niederschlag

Verschiedentlich kam es wohl zu leichtem Niederschlag durch Ruß, dieser sei aber unbedenklich. Die offizielle Warnung über die App Nina wurde zurückgenommen. Bei der Feuerwehr sind keine Meldungen aus der Bevölkerung über gesundheitliche Beeinträchtigungen eingegangen, sagte der stellvertretende Gesamt-Kommandant für Waiblingen, Jürgen Aldinger.

In zwei- bis dreistündigen Schichten hielten alle Abteilungen der Waiblinger Feuerwehr wechselnd in Teams von je fünf Leuten Nachtwache von Mittwoch auf Donnerstag. Am Feiertag dann kam eine Tagesschicht mit acht Leuten zu Einsatz. Mehrere Glutnester waren zu löschen. Darin liegt eine besondere Schwierigkeit beim Löschen von verpresstem Material, sagt Jürgen Aldinger. Überwiegend handelte es sich um PET-Flaschen und Folien. Zudem wurde am Donnerstag mit Hilfe eines Baggers das eingestürzte Blechdach angehoben, um die darunter liegenden Bereiche löschen zu können. Erneute Rauchentwicklung meldete die Firma Alba am Freitagmorgen – die Feuerwehr löschte auch dieses Glutnest.

Derweil ist beim Feuerwehrhaus Großputz angesagt. Schläuche und Atemschutz müssen gereinigt, Atemluftflaschen wieder aufgefüllt werden. „Wir haben aber Reserven und sind einsatzfähig“, so Aldinger.