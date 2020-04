Coronavirus in Waiblingen Großer Andrang auf wiedereröffneten Recyclinghöfen

„Es gab Streit unter einigen Anlieferern“

Fürs Warten fehlte manchen aber offenbar die Geduld: „Es gab Streit unter einigen Anlieferern“, sagt Baudy. Das liege vor allem an der Verkehrssituation des zentral gelegenen Recyclinghofs: Da die Zufahrt in Waiblingen von der Straße aus zwei Richtungen möglich ist, hätten sich zwei Schlangen gebildet, wodurch es vereinzelt zu Unstimmigkeiten darüber gekommen sei, welches Fahrzeug früher auf den Recyclinghof fahren darf. Da es in Weinstadt und Rommelshausen jeweils nur eine Zufahrtsstraße gibt, war die Situation dort in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung entspannter.

Um das Problem der Zufahrt in Waiblingen zu lösen, sei die AWRM mit der Stadt im Gespräch, ob der Verkehr anders geregelt werden kann: „Könnte man nur noch von einer Seite zufahren, würde sich auch nur eine Schlange bilden und die Zufahrt auf den Hof wäre leichter zu regeln“, sagt Stefanie Baudy.