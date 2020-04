Waiblingen Gute Nachricht nach Corona-Fall im Pflegeheim

500 Mitarbeiter arbeiten in den Einrichtungen des Vereins Haus Elim im Kreis. Rund 255 Bewohner betreuen sie stationär und nochmals genauso viele in der Tagespflege. Die Tagespflegeinrichtungen sind infolge der Corona-Krise allerdings derzeit geschlossen. Menschen, die plötzlich ohne Tagespflege dastehen, biete der Verein nun vorrangig Heimplätze an, sagt Thomas Gengenbach. Da viele Angehörige im Home-Office arbeiten, geht er davon aus, dass die Pflege im Großen und Ganzen gewährleistet sei.

„Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist gut“, sagt der Vereinsvorsitzende. Doch viele der Bewohner leiden darunter, dass sie ihre Angehörigen nicht sehen können. Um einen kleinen Ausgleich zu schaffen, wurde in jedem Haus ein Tablet angeschafft, um Videotelefonie möglich zu machen. Zusätzliche WLAN-Hotspots wurden gesetzt. Auch Andachten werden per Video übertragen. Seelsorge für Bewohner und Mitarbeiter findet telefonisch statt.

Personell sei der Verein gut aufgestellt

Noch ist ein Ende der Corona-Krise nicht in Sicht, und auch Thomas Gengenbach geht davon aus, dass die Zahl der Erkrankten in den Pflegeheimen nach oben schnellt. „Wir können auch nicht ausschließen, dass die Mitarbeiter erkranken“, sagt er. Personell sei der Verein aber gut aufgestellt. Was auch eine Folge der geschlossenen Tagespflege ist: Bei Bedarf können die Mitarbeiter der Tagespflege in Einsatz kommen. Außerdem seien alle Fortbildungen, Besprechungen und Arbeitsgruppen abgesagt. Alle Anstrengungen richteten sich darauf, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Im Südwesten haben sich bereits Hunderte Ärzte und Pfleger mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mittlerweile wurden 619 Infektionen beim medizinischen Personal an das Landesgesundheitsamt übermittelt, wie das Stuttgarter Regierungspräsidium der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. Eine Unterscheidung zwischen Ärzten und Pflegern sei dabei nicht möglich.

Die Zahlen hätten keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil die Information, ob es sich bei den infizierten Personen um Ärzte oder Pfleger handele, nur dann dem Landesgesundheitsamt gemeldet werde, wenn sie dem Gesundheitsamt vor Ort vorliege. Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund forderte indes, dass Ärzte, die infiziert sind oder Kontakt mit infizierten Personen hatten, aber keine Symptome zeigten, nicht weiterarbeiten dürften.