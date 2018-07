Waiblingen Hahnsche Scheuer bekommt festen Stand

Waiblingen. Futter für die Pferde war in der denkmalgeschützten Hahnschen Scheuer nahe der Rems früher untergebracht. In den vergangenen Jahren beherbergte sie aber nur noch altes Gerümpel, auch ihre Standsicherheit war gefährdet. Derzeit sind an der Scheuer nun die Zimmerleute zugange. Nachdem die Stadt einen Durchgangsweg anlegen ließ, lässt Eigentümer Richard Hahn das alte Gebäude standsicher machen.

Am Ende des Bürgermühlenwegs befindet sich die denkmalgeschützte Hahnsche Scheuer, in der früher einmal Futter für die Pferde des Müllers gelagert war. Lange Zeit führte unter dem verlängerten Scheunendach ein Privatweg Richtung Talaue. Fußgänger und Radfahrer benutzten das Wegle, die öffentliche Durchfahrt für Autos hatte die Stadt aber untersagt, weil die Bausubstanz in schlechtem Zustand war.

Inzwischen hat die Stadt im Zuge der Baumaßnahmen für die Remstal-Gartenschau eine extra Durchfahrt gebaut.

Dazu wurde die Böschung unterhalb des Zellerplatzes entfernt und durch eine Stützmauer ersetzt: Platz für den neuen Durchgangsweg, der unabhängig vom Privatweg sein sollte und den auch Versorgungsfahrzeuge nutzen können. Die vorhandene Treppe vom Zellerplatz zum Bürgermühlenweg wurde in die Stützmauer integriert.

Kein einziger Dachziegel stürzte zu Boden

Bereits während der Baumaßnahmen musste die Hahnsche Scheuer abgestützt werden. Groß war die Gefahr, dass die Stützen des überhängenden Dachs ansonsten in die Knie gegangen wären. Passiert ist nichts, unbeschadet hat die Scheuer den Wegebau überstanden. „Unsere Altvorderern haben sauber geschafft“, konstatiert Eigentümer Richard Hahn zufrieden. Kein einziger Dachziegel sei runtergefallen, nur ein bisschen Moos, das sich im Schatten der Bäume auf den Dachziegeln ansiedeln konnte.

Bevor die Zimmerer übernahmen, wurden ein Architekt und ein Statiker eingeschaltet, die die Standsicherheit prüften. Auch im Inneren musste die Scheuer dann nach den Vorgaben des Statikers verstärkt werden. „Wir haben die alten Hölzer ausgetauscht und Verstärkungen angebracht“, erklärt Michael Fessmann von Fessmann Holzbau. Mittels Dialoghölzern wurden Aussteifungen angebracht, die für die notwendige Standsicherheit sorgen sollen.

Im nächsten Schritt sollen nun die vier schweren Eichenstützen an der Außenseite saniert werden. Sie halten entlang des Wegs das überhängende Dach. Vor allem im unteren Bereich hat der Zahn der Zeit an den Stützen genagt. Die morschen Stücke müssen abgesägt werden. Bis zu 40 Zentimeter lange Pass-Stücke werden in die Stützen eingesetzt, auf dass sie die alte Scheuer noch lange halten werden. Größer und weiter ist nach seinem Umbau inzwischen auch der Zeller-Platz. Die marode Treppe vorbei am Nonnenkirchle wurde erneuert. Verschwunden ist das Podest am Nonnenkirchle, das in den 50er Jahren als Theaterbühne diente, so dass der Sockel des Nonnenkirchles wieder frei liegt. So wirkt die Kirche schlanker und klarer in ihrer Architektur. Die Beete an den Randbereichen des Platzes wurden neu angelegt, die Mauer zum Familienzentrum Karo saniert und die Bänke versetzt. Verkleinert wurde das Beet unterhalb der Kirchbrücke: Angestrebt wurde dadurch ein großzügiger Verbindungsraum zwischen dem Zellerplatz und dem Brückchen, die Talaue sollte quasi näher rücken. Zwei Bäume mussten für die Hangsicherung weichen. Erhalten blieb aber die große Linde, die den Platz zur Brücke hin begrenzt.

Zellerplatz ist zentraler Veranstaltungsort in Waiblingen

Mit dem umgestalteten Zellerplatz hinter dem Alten Postplatz sollte ein gefälliger Einstieg in die Gartenschau in der Talaue geschaffen werden. Ob beim Altstadtfest oder beim Open-Air-Kino: Der Zellerplatz verbindet nicht nur die Altstadt mit der Talaue, sondern ist auch ein zentraler Veranstaltungsort in Waiblingen.