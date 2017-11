Waiblingen Hallenbad Neustadt wird wiedereröffnet

Das Rednerpult für Oberbürgermeister Andreas Hesky steht schon am Beckenrand bereit, Handwerker sind am Freitagnachmittag damit beschäftigt, ihre Werkzeuge und Leitern aus dem Bad zu schaffen, und Sonja Weber, Teamleiterin Schul- und Vereinsbäder bei den Stadtwerken, sorgt auf den letzten Drücker dafür, dass alles ordentlich aussieht. Am Sonntag wird das Neustädter Hallenbad nach fast genau einem Jahr Bauzeit – begonnen wurde mit der Sanierung am 7. November 2016 – feierlich wiedereröffnet. Es ist nach 46 Jahren Betrieb für rund zwei Millionen Euro rundumerneuert worden: Ein Edelstahlbecken ersetzte das in die Jahre gekommene Kunststoffbecken, die Badewassertechnik, Lüftung und Elektroinstallation wurden ausgetauscht. Zuletzt sei eine neue Brandmeldeanlage installiert worden, wie Bäderleiter René Schmidt am Freitagnachmittag berichtet. Er sagt: „Wir liegen im Zeitplan. Im Prinzip ist alles vorbereitet.“

Ein Sprung vom neuen Dreimeterbrett als Auftakt einer Show der Waiblinger Wassersportler wird am Sonntag die Wiederaufnahme des Schwimmbetriebs in Neustadt einläuten.

Das sorgt für Erleichterung bei den wassersporttreibenden Vereinen. Gemeinsam mit den Stadtwerken und Schulen hatten sie ein Konzept ausgeklügelt, mit dem der Trainings- und Schulbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Keine einfache Aufgabe, waren doch durch die vorübergehende Schließung des Hallenbads rund 60 Prozent der Wasserfläche in den Ortschaften verloren gegangen.

„Ich bin völlig begeistert, wie das geklappt hat“, freut sich der Sprecher der Interessengemeinschaft Schul- und Vereinsbäder, Christian Zurhorst, am Freitag. Dennoch sei das vergangene Jahr trotz der guten Zusammenarbeit der Vereine und Wassersportabteilungen geprägt gewesen von Einschränkungen und Kompromissen: In Hegnach, dem zweiten Waiblinger Schul- und Vereinsbad, wurden Bahnen verschmälert, um zusätzliche zu schaffen, in der Kernstadt, wo extra Beckenzeiten bereitgestellt wurden, mussten die Sportler schon zu sehr früher Stunde ins Wasser. Die Wiedereröffnung stellt also eine große Entlastung dar. Und sorgt für Freude bei den Schwimmern über ein nagelneues, wettkampftaugliches Hallenbad, dessen Bestand bis auf weiteres gesichert ist. Taucher Christian Zurhorst zufolge sind die Wassersportler „glücklich, froh, dankbar“.

Die Sanierung war unumgänglich – ist aber noch nicht abgeschlossen

Seit Jahren war klar gewesen: Das Hallenbad, gebaut in den Jahren 1970/71, musste irgendwann einmal saniert werden. Im Herbst 2014 schlugen Statiker wegen des Bereichs rund ums Becken Alarm, dann machte die Lüftung schlapp, und der Brauchwasserspeicher wurde brüchig – die Erneuerung war unumgänglich geworden. Abgeschlossen ist die Sanierung des Hallenbads aber noch nicht: In einem zweiten Bauabschnitt, der geschätzte 2,5 Millionen Euro kosten wird, sollen in den kommenden Jahren das Dach saniert und das Hallenbad energetisch modernisiert werden.