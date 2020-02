Waiblingen Haushaltshilfe stiehlt aus Spardose der Kinder

Die Tochter merkte es als Erste

Was war geschehen? Jahrelang war das Vertrauensverhältnis zwischen der Waiblinger Familie und ihrer Haushaltshilfe ungetrübt. Maria S., verheiratet und zweifache Mutter, kam einmal die Woche, um in gut drei Stunden das Haus sauberzumachen. Dabei war sie auch allein im Haus. Ein Problem war das nie. Noch nicht einmal, als die Tochter des Hauses feststellte, dass die Familienspardose auffallend leicht geworden war. Diese Spardose gab es seit der Taufe des kleinen Sohns. Gespart wurden darin die Geldgeschenke der Kinder, aber auch die Erlöse, die aus Kinderkleiderbasaren übrig blieben. „Wir sind nicht darauf eingegangen, was unsere Tochter sagte“, erklärte die ehemalige Arbeitgeberin Karin K. (Name geändert) im Zeugenstand. Irgendwann aber fanden sie dann doch, dass die Spardose, in der mal rund 6600 Euro gesteckt hätten, „sehr leicht“ geworden war. „Wir haben es aufgemacht und gesehen, dass das Geld bis auf 300 Euro gefehlt hat“, sagte Karin K.. Schnell fiel der Verdacht auf die Putzfrau: „Sie war die Einzige, die bei uns allein in der Wohnung war.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Familie der langjährigen Haushaltshilfe bereits gekündigt. Nicht wegen eines Verdachts, sondern weil die Arbeitszeiten nicht mehr gepasst hätten. Sie habe nicht gewusst, wie sie sich wehren sollte, erklärte Karin K. vor dem Amtsgericht. „Ich musste lügen, um sie nochmals ins Haus zu holen.“ Mit einer Whattsapp fragte sie bei ihrer ehemaligen Putzfrau an, ob sie nochmals aushelfen wolle. Diese sagte zu – und wurde dieses Mal mit einer Kamera überwacht. Auf den Bildern ihres Handys verfolgte Karin K., wie ihre Putzfrau mit der Spardose, die im Schrank gestanden habe, ins Nebenzimmer ging und acht Minuten später zurückkam. Weil Familie K. die Scheine zuvor kontrolliert hatte, war schnell klar, was fehlte: 90 Euro. „Damit war ich sicher, dass es Frau S. gewesen war.“