Waiblingen-Hegnach Das erste Weihnachten nach dem verheerenden Brand

Die Brandursache war ein defekter Kühlschrank

Wie berichtet, wurden Lausterers in der Nacht auf den 6. Februar gegen Mitternacht aus dem Schlaf geschreckt, weil ihr Haus in Flammen stand. Alle Familienmitglieder – die Großeltern Herbert und Ingeburg und die Eltern Thorsten und Stefanie mit ihrem Baby Lukas – konnten sich vor dem Feuer ins Freie retten. Doch fassungslos standen sie auf der Straße und mussten mit ansehen, wie ihre Existenz verbrannte. Später wurde ein technischer Defekt im Kühlschrank als Ursache ermittelt. Das Haus war nicht zu retten: In ihrem Abschlussgutachten kam die Versicherung zu dem Schluss, dass ein Wiederaufbau des 100-jährigen Gebäudes unwirtschaftlich wäre.

Bis zur Entscheidung der Versicherung konnte am Brandhaus in der Hohenacker Straße nichts geschehen. Die Nachbarn mussten mit dem Feinstaub leben, der vom Gebäude ausging, die Lausterers konnten nicht richtig planen. Im Oktober wurde das Haus zur Erleichterung der Familie dann endlich abgebrochen. Das Ausräumen und die Entsorgung der verbrannten und verrußten Sachen übernahm eine Spezialfirma. Alle Räume, jeder Gegenstand war kontaminiert. „Der Rauch war in die letzte Ritze eingedrungen“, erzählt Stefanie Lausterer. Im Wohnzimmer sei noch ihr Sofa gestanden, aber alles war schwarz. Doch für die Familie bedeutete der Abbruch auch einen Aufbruch. Jeden Tag sei er dabei gewesen, erzählt Herbert Lausterer. „Das war gut. Ich habe mich Stück für Stück von unserem Haus getrennt.“ Auch für seinen Sohn Thorsten hatte der Abbruch eine große Bedeutung. Seit er das ausgebrannte Haus nicht mehr anschauen müsse, sei es leichter für ihn geworden: „Der Abbruch hat nochmals wehgetan. Aber jetzt kann ich nach vorne schauen.“

Welle der Unterstützung

Dazu gehört ganz maßgeblich die Planung des neuen Hauses. Ein Architekt wurde mit den Plänen für ein Zweifamilienhaus beauftragt. Nun liegt der Bauantrag bei der Stadt, zuversichtlich sind Lausterers aber, dass es schnell gehen wird mit der Baugenehmigung. Im Erdgeschoss entsteht eine Wohnung für Herbert Lausterer und seine Frau Ingeburg, im ersten Stock und im Dachgeschoss eine Wohnung für Sohn Thorsten und Schwiegertochter Stefanie. „Die Stadt hat uns bei den Plänen sehr unterstützt“, sagt Stefanie Lausterer. Wir hoffen auf einen Baubeginn Ende Februar, Anfang März.“