Waiblingen-Hegnach Hegnacher Allgemeinarzt hört auf

„Der Beruf ist nur ein Teil des Lebens“

Noch gut erinnert er sich an seine erste Patientin. Die Umzugskartons waren noch nicht alle ausgepackt, die eigentliche Eröffnung hatte noch gar nicht stattgefunden, als die Dame in die Praxis kam. Kurz entschlossen wurde sie von dem jungen Arzt, der damals gerade 33 Jahre alt war, außer der Reihe behandelt. „Zehn Jahre später brachte sie mir einen Blumenstrauß“, erinnert er sich vergnügt.

Die Familie war jung, die beiden Kinder gingen noch in den Kindergarten - schnell fühlten sich die Kommerells in Hegnach zu Hause. „Wir haben viele Freundschaften geschlossen“, erzählt Kommerells Frau Ursula. Ihr Mann sei ein Vollblutmediziner gewesen, der geborene Allgemeinarzt, bescheinigt sie ihm liebevoll.

Gleichwohl waren ihm die Familie und sein Privatleben immer sehr wichtig. Auch wenn er zeitweise bis abends um halb zehn arbeitete und erst um 22 Uhr gegessen wurde, wusste er: „Der Beruf ist nur ein Teil des Lebens“, sagt der 68-Jährige. Vermutlich hat ihm genau das dabei geholfen, seinen beruflichen Ausstieg in die Wege zu leiten. Was vielen seiner Kollegen nicht gelingt, hat Christoph Kommerell geschafft: die von langer Hand geplante Übergabe seiner Praxis an zwei junge Kollegen, die er schätzt und die zuvor bei ihm mitgearbeitet und die Patienten kennengelernt haben.

„Ich wollte eine geregelte Übernahme"

Noch vor zwei Jahren war Kommerell mit seiner Praxis in einen von der Palmenschen Stiftung gebauten Neubau gezogen. Damals holte er seine späteren Nachfolger Christoph Scharpf und Christian Brodbeck als angestellte Ärzte an Bord. Zu dritt betrieben sie die Praxis, was die Hegnacher besonders zu schätzen wussten, weil die langjährige Ärztin Dr. Reich unvermutet ihre Praxis aufgegeben hatte und auf einen Schlag auch deren Patienten zu versorgen waren. „Sehr positiv“ findet Kommerell auch im Nachhinein den Ausstieg aus der Praxis. „Ich wollte eine geregelte Übernahme und habe diese auch von Anfang an mit meinen Nachfolgern vertraglich geregelt.“

Dass Christoph Kommerell Arzt werden würde, war ihm quasi in die Wiege gelegt. Schon sein Urgroßvater, sein Großvater und seine Großmutter waren Ärzte – seine Großmutter hatte als eine der ersten Frauen in Deutschland das Medizinstudium absolviert. Kommerells Vater war Kinderarzt in Waiblingen, sein Bruder Thomas bis zum Ruhestand HNO-Arzt in Endersbach. Inzwischen ist die Tradition beendet: Kommerells eigene Kinder wurden Architekt und Grafikdesignerin.

„Ich bin ja nicht weg“

Nun also hat der Ruhestand begonnen, und die Kommerells freuen sich drauf. Was das Paar, das sich vor mehr als 50 Jahren in der Tanzstunde kennengelernt hat, verbindet, sind nicht nur ihre Kinder, sondern auch ein großer Freundeskreis und viele gemeinsame Interessen. „Wir sind sportlich, schwimmen gerne und gehen radfahren“, sagt Ursula Kommerell. „Wir kochen gern, machen Kunst, gehen gemeinsam zu Ausstellungen“, ergänzt er. Und endlich sei Zeit, zu Jazzkonzerten zu gehen und in Stuttgart das Kulturleben zu genießen.

Fest steht: Wenn er mal bei Rewe oder im Ort ehemalige Patienten trifft, dann wird sich Christoph Kommerell darüber freuen und sich gern mit ihnen unterhalten: „Ich bin ja nicht weg“, sagt er vergnügt. „Ich bleibe ja da.“