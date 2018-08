Waiblingen-Hegnach.

Bei einer Schatzsuche hat ein Kind am Mittwochnachmittag (01.08.) eine scharfe Handgranate gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 46-jähriger Familienvater mit mehreren kleinen Kindern einen Kindergeburtstag gefeiert und eine Schatzsuche am Ortsrand, im Bereich Am Haldenholz, veranstaltet. Dabei fand ein Kind im Gebüsch eine Handgranate und gab sie dem 46-Jährigen. Der Mann warf diese zur Sicherheit einen Hang hinunter und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die Handgranate finden und verständigten die Entschärfer des Landeskriminalamtes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Handgranate übernommen.