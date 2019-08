Waiblingen-Hegnach Umbau der Neckarstraße: Verkehr wird umgeleitet

Je nach Bauphase wird der Verkehr anders geführt

In der jetzigen Bauphase stehen also umfangreiche Tief- und Straßenbauarbeiten im Mittelpunkt. In dieser Zeit wird der Verkehr aus Richtung Waiblingen in Richtung Remseck über das Gewerbegebiet, genauer die Gottlieb-Daimler-Straße, umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Remseck in Richtung Waiblingen wird einspurig auf dem parallel zur Neckarstraße verlaufenden Feldweg bei der Gärtnerei Rosen-Ludwig geführt. Diese längste Bauphase ist auf rund drei Wochen veranschlagt. Je nach Bauphase wird der Verkehr anders geführt.

Vollsperrung voraussichtlich Ende September

Sozusagen seinen krönenden Abschluss findet der Neckarstraßen-Umbau, wenn der Endbelag eingebracht wird. Voraussichtlich, wenn nicht wochenlanger Starkregen einen Strich durch die Bauzeitenplanung macht, geschieht dies am Wochenende von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. September. Dann wird die Neckarstraße - wie schon zweimal zuvor 2016 und 2017 – voll gesperrt. Weiträumige Umfahrungen werden ausgeschildert. Doch wahrscheinlich wird wieder der städtische Ordnungsdienst an den Sperren wachen müssen und die Autofahrer, die die Hinweise übersehen oder ignorieren, auf die richtige Spur bringen.

Mehr als 16 000 Fahrzeuge täglich

Laut einer Verkehrszählung vom April fahren auf der Neckarstraße durchschnittlich 16 561 Fahrzeuge täglich. Davon waren 1690 Lastwagen. Gezielt wählt die Stadt für die großen Umbaumaßnahmen die vermeintlich ruhigeren Sommermonate. Allerdings nimmt insbesondere der Schwerlastverkehr, wie Oliver Strauß bei den letzten beiden Bauabschnitten 2016 und 2017 beobachtet hat, kaum ab. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass auch die dicksten Brummis in Fahrtrichtung Waiblingen über die Ausweichtrasse auf dem Feldweg bei Rosen-Ludwig wälzen, der dafür nicht ausgelegt ist. Eines ist deshalb jetzt schon klar: „Nach der gesamten Maßnahme ist dort der Belag fällig.“ Und muss seinerseits erneuert werden. Der Verkehr auf der bis dahin vollständig umgestalteten Neckarstraße wird davon wohl nicht beeinträchtigt.

Nach Beschluss des Gemeinderats kurz vor der Sommerpause bekommt nun auch die Gärtnerei Schmelzer die gewünschte direkte Einfahrt in die Neckarstraße, die es bis etwa 1968 schon gegeben hatte. Diese ergänzte Planung wird wohl Anfang Oktober umgesetzt und kommt zu den veranschlagten Kosten noch außerplanmäßig obendrauf.