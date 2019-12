Waiblingen Hegnacher kämpft gegen Straßenlärm

Nun werden einige sagen: Die sind doch selbst schuld, die hätten da halt nicht hinziehen sollen. Natürlich war der Familie von Anfang an klar, dass sie nicht an einem stillen Feldweg wohnt. Bernd Luithardt kennt die Neckarstraße schon etwas länger: „Zwei Häuser weiter bin ich aufgewachsen“, sagt der 56-Jährige, „wir sind Ur-Hegnacher und wollen hier nicht weg“. Enorm zugenommen habe der Verkehr nach der Eröffnung der Westumfahrung 2004. Auf die damals versprochene Entlastung für Hegnach warten die Anwohner bis heute. Kritik an der Stadt Waiblingen übt Bernd Luithardt jedoch nicht. Vielmehr unterstütze sie die Anwohner. Der Rückbau der Neckarstraße, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer und vor allem die dazugehörige Überwachung durch die Blitzersäulen hätten zu einer spürbaren Verbesserung geführt. Doch noch immer drücken viele gleich nach dem Kreisverkehr in Richtung Remseck aufs Gaspedal. Sie wissen nicht oder wollen nicht wissen, dass sie sich noch innerorts befinden - das Wohngebiet an der Aldinger Straße zieht sich noch weit der Straße entlang. Aktuell befinden sich die Luithardts in Gesprächen mit der Stadt über eine Lärmschutzwand. Er selbst sei durch die Schallschutzsanierung und den Abstand von 20 Metern noch in einer komfortablen Situation. Doch die Anwohner in der Mitte der Neckarstraße, bei denen die Lkw direkt am Küchenfenster vorbeidonnerten, hätten diese Möglichkeiten nicht.

„Die vorherrschende Blockadepolitik ist daher in größtem Maße unsozial.“ Gemeint ist nicht Stadt, sondern die „Lobby der Verhinderer“ des Nordostrings: die Landesregierung mit Verkehrsminister Winfried Hermann, die Städte Kornwestheim und Fellbach sowie die Arge Nord-Ost mit ihrem Sprecher Joseph Michel. Bernd Luithardt unterstützt den Verein „Wir für Morgen“ aus Remseck, der sich für einen einigermaßen naturverträglichen und die Landschaft schonenden Nordostring mit zwei Spuren und teilweiser Überdeckelung und Tunnelvariante zum Schutz vom Hartwald und Schmidener Feld einsetzt. Der tägliche Stau verursache enorme wirtschaftliche Schäden und sei auch für die Gesundheit der Anwohner und Autofahrer nicht unbedeutend. Tausende Menschen in der Region seien aber, ob aus beruflichen Gründen oder sonstigen Zwängen, auf das Auto angewiesen. Auch Bernd Luithardt, der hauptberuflich im Außendienst tätig ist, selbst. Auf der Neckarstraße in Hegnach fahren täglich mehr als 16 000 Fahrzeuge. Der Anteil des Schwerlastverkehrs ist hier auffällig hoch, weil die Lkw-Fahrer den Stau in Stuttgart umfahren. Als Alternative für weiteren Straßenbau wurde bei der besagten Veranstaltung in Waiblingen-Süd der Bau einer Schienenverbindung zwischen Markgröningen und Waiblingen diskutiert. „Diese ist zwar längst überfällig“, sagt der Neckarstraßen-Anwohner, „wird aber voraussichtlich an den Kosten scheitern“.