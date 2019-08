Waiblingen Hess-Areal: Der Bau schreitet voran

Die Zeit drängt. Mitte Februar soll die erste von fünf Hallen fertig sein, so dass der Autobauer mit dem Einbau seiner Regalsysteme beginnen kann. Parallel dazu werden die übrigen Hallen hochgezogen: Sie sollen Ende April 2020 übergeben werden. Derzeit arbeiten 40 bis 50 Leute auf der Baustelle am Rande des Ameisenbühls. „Wenn der technische Ausbau beginnt, werden es wesentlich mehr werden“, kündigt Projektleiter Tim Lüttges von Greenfield Development an. Bereits grob abgeschlossen sind seinen Worten zufolge die vorbereitenden Erdbaumaßnahmen. Sechs große Bagger sind im Einsatz, ein Autokran steht bereit, um die riesigen Teile hochzuhieven. Geliefert werden die Fertigteile von einer Firma aus Paderborn, für die Lieferung der ganz großen ist laut Lüttge ein Spezialtransport nötig. Bis Januar soll auch die Maybachstraße fertig und befahrbar werden.

Der See bleibt erhalten

Auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei Hess entsteht ein Dienstleistungspark des Autobauers Daimler mit fünf Hallen und einem Bürogebäude. Bauherr ist die Firma Greenfield Development, von der Daimler die Hallen anmietet. Der Gemeinderat hatte den Bebauungsplan mehrheitlich im Mai abgesegnet. Zuvor hatten die ökologische Bedeutung des Areals, vor allem aber ein geplanter Radweg in Teilen des Rats für Widerstand gesorgt. Umso mehr freute sich Oberbürgermeister Andreas Hesky am Ende über die Ansiedlung auf dem Hess-Areal. Gewerbeflächen seien Mangelware, Neuausweisungen auf der grünen Wiese schwierig und langwierig, sagte Hesky beim Spatenstich für den Dienstleistungspark. Umso wichtiger sei es, vorhandene Gewerbeflächen zu nutzen. Dies und speziell die Arrondierung für die Daimler-Ansiedlung seien ein Glücksfall für die Stadt und die Natur, so der Oberbürgermeister.

Die Nachhaltigkeit zeigt sich nach Meinung Heskys bei diesem Vorhaben auch daran, dass die Freiflächen mit dem See in die Gewerbeflächenplanung integriert wurden, Kreativbereiche geschaffen würden und Mobilitätskonzepte eingeplant seien. Eine Besonderheit sei auch das Multifunktionsgebäude, in dem von Anfang an nicht nur geparkt, sondern auch gearbeitet werde. Vor allem sei es nicht auf ein Wachstum der Stellplätze, sondern auf einen sinkenden Stellplatzbedarf ausgelegt.