Waiblingen Hess-Areal: Radweg sorgt für miese Stimmung

Während die Stadtverwaltung den Umweg für die Radler vertretbar fand – die Mehrkosten lägen bei geschätzten 800 000 Euro, die Baumaßnahmen am Damm wären aufwendig, die ökologischen Eingriffe erheblich –, warnte ALi-Rätin Iris Förster davor, eine „Riesenchance“ zu verbauen. Die Anbindung zum Bahnhof sei nicht berücksichtigt worden. „Ich habe den Eindruck, es wäre machbar, aber man will nicht“, mutmaßte auch Alfonso Fazio. Die Bürger hätten sich mit dem Weg beschäftigt, weil sie ihn nutzen, und nicht, weil sie jemanden schikanieren wollten. Es fehle nur am Umsetzungswillen, sagte Fazio. „Ich bitte darum, dass der Gemeinderat nochmals in sich geht.“

Stopp auf der Zielgeraden wäre massiver Glaubwürdigkeitsverlust

Mit einem spontanen Stopp auf der Zielgeraden wäre für Baubürgermeister Dieter Schienmann allerdings ein massiver Glaubwürdigkeitsverlust verbunden. Die Pläne stünden kurz vor der Genehmigung, die Baufirmen bei Fuß, erinnerte er. „Wenn jetzt Umplanungen erforderlich sind, bekommen wir frühestens Ende des Jahres einen Satzungsbeschluss.“

Das wollte auch CDU-Fraktionschef Siegfried Kasper nicht riskieren. Auch sein Fraktionskollege Peter Abele warb dafür, das Bebauungsplanverfahren abzuschließen – nicht nur wegen der hohen Kosten, sondern auch, weil die Besitzverhältnisse dagegen sprächen.

Das Grundstück gehört der Stadt schon lange nicht mehr

Tatsächlich gehört das Grundstück schon lange nicht mehr der Stadt. Weil der Radwegebau an dieser Stelle „wahnsinnig aufwendig“ gewesen sei, habe die Stadt den 3,50 Meter breiten Streifen abgegeben, erklärte Schienmann. Neue Grundstücksverhandlungen könnten jetzt unmöglich geführt werden. FDP-Mann Bernd Mergenthaler schlug trotzdem vor, erneute Gespräche anzugehen. Immerhin solle dort ein Zukunftspark entstehen. „Vielleicht stößt man gar nicht auf so großen Widerstand“, meinte er. Man solle den Beschlüssen doch realistische Annahmen zugrunde legen, empfahl Baubürgermeister Schienmann trocken. Und erinnerte daran, dass der Bebauungsplanentwurf am Damm statt eines Verkehrsweges ein Baufenster vorsieht - sprich: Es darf dort gebaut werden.

Am Ende einigte sich der Ausschuss dann doch genau darauf: Die Stadtverwaltung soll mit dem Investor und Daimler erneut Gespräche aufnehmen mit dem Ziel, einen direkten Radweg bauen zu können. „Ich setze auf das Wohlwollen von Daimler“, zeigte sich Bernd Mergenthaler optimistisch. Der Satzung hat der Ausschuss mehrheitlich grünes Licht gegeben. Das letzte Wort hat indes kommenden Donnerstag der Gemeinderat.