Waiblingen Besondere Hilfe für kranke Hunde

Mit Tieren zu arbeiten, das war lange ihr Traum. In ihrem Beruf als Einzelhandelskauffrau war Nicole Huss unglücklich. Dafür lockten ihr Pferd und ihre beiden Hunde – ein Golden Retriever und ein Berner Sennenhund – umso mehr. Zu Hause im Keller in Waiblingen eröffnete Huss neben ihrem Job als Kauffrau einen Hundesalon, in dem sie als Hundefriseur zunächst die Hunde von Freunden und Bekannten behandelte. Nach und nach wurde ihr Hobby zum Beruf: „Ich habe gemerkt, ich will mehr“, erinnert sie sich. Neben Job und Nebenjob ließ sich die Tochter eines Heilpraktikers zur Tierheilpraktikerin und ab 2015 weiter zur Tierphysiotherapeutin weiterbilden.

Die Erstuntersuchung dauert bis zu zwei Stunden