Stuttgart.

Nach den heißen Tagen können sich die Baden-Württemberger und die Natur erholen - die kommende Woche soll angenehmer werden. "Montag wird es sommerlich, aber nicht mit so extrem heißer Luft wie bisher", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Es gebe einen normal warmen Sommertag mit bis zu 30 Grad und Sonnenschein. In der Nacht auf Dienstag ziehen laut DWD Wolken und Schauer ins Land, es wird am Tag aber trotzdem warm mit 28 Grad in Karlsruhe und 18 Grad auf dem Feldberg. Das Risiko für Gewitter steigt demnach.