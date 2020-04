Waiblingen Hochsaison für Sperrmüll

Wilder Müll auf Rastplätzen und an Container-Standorten

Doch nicht nur der Sperrmüll beschäftigt die AWRM derzeit. Auch Glas- und Papiercontainer werden schneller gefüllt als normalerweise. „Die Firma Alba setzt deshalb ebenfalls zusätzliche Fahrzeuge ein und leert diese Container häufiger“, sagt Stefanie Baudy. Vor allem Kartonagen müssen in großen Mengen entsorgt werden – denn irgendwohin müssen all die Verpackungen, in denen in den vergangenen Wochen im Internet bestellte Waren angekommen sind. Wilder Müll wird laut AWRM nicht nur rund um überfüllte Container abgeladen, sondern auch auf Rastplätzen.

Von Montag, 20. April, an, können Abfälle wie zum Beispiel Elektro-Altgeräte, Energiesparlampen, Glasflaschen, Gelbe-Tonne-Material, Kartonagen, Altmetall und Papier wieder auf die Recyclinghöfe Kernen-Rommelshausen, Waiblingen und Weinstadt-Endersbach gebracht werden. Die Recyclinghöfe waren wegen der Corona-Krise vorübergehend geschlossen worden, weil teils chaotische Zustände geherrscht hätten und sich viele Menschen nicht an die Abstandsregeln gehalten hätten. „Wir mussten zuerst ein Konzept erarbeiten, wie der Betrieb funktionieren kann, ohne dass zum Beispiel Mitarbeiter gefährdet werden, die zu einer Risikogruppe gehören“, sagt Stefanie Baudy. Sie ist überzeugt, dass die Menschen inzwischen sensibilisiert seien und sich künftig an die Abstandsregeln halten.

Hygienemaßnahmen auf den wieder geöffneten Recyclinghöfen

Dennoch appelliert die AWRM an die Anwohner, die nun wieder geöffneten Anlagen nur in dringenden Fällen aufzusuchen. Damit die entsprechenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, gibt es strikte Vorgaben. So dürfen sich auf den Recyclinghöfen maximal zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufhalten. Deshalb müsse bei der Anlieferung mit Wartezeiten gerechnet werden. Damit die Abstandsregelungen leichter eingehalten werden können, bittet die Abfallwirtschaft außerdem darum, nur mit einer Person pro Anlieferfahrzeug auf die Annahmestellen zu kommen.

Fragen zur Entsorgung von Abfällen und zur Nutzung der Entsorgungseinrichtungen beantwortet die Abfallberatung der AWRM telefonisch unter 0 71 51/5 01 95 35 oder per E-Mail an info@awrm.de.