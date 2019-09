Waiblingen-Hohenacker Bio-Landwirt klagt über Hundekot auf Feldern

Gras über das Problem wachsen lassen ist keine Lösung. Just dort fängt es an. „Viele Hundehalter lassen ihre Hunde auf die Wiese koten“, beschwert sich der Bio-Bauer Matthias Gnamm. Er besitzt rund 80 Hektar Land und etwa 70 Kühe. Die Familie Gnamm macht Käse und Wurst. Unter anderem baut der Bio-Landwirt Getreide, Mais, Kleegras an. Seine Kühe füttert er mit dem Gras, das auf der Wiese wächst. Für die Wintermonate wird das Gras verarbeitet und in Heuballen verpackt. Kurz gesagt, maschinell bearbeitet. Bei diesem Vorgang verteilt sich der Kot in dem ganzen Heu. Das Problem: Matthias Gnamm bekommt es nicht mit – das Futter wird verunreinigt. Und nachweisen kann er es auch nicht.

Mit Kot kontaminiertes Futter macht sich in der Milch bemerkbar

Was Familie Gnamm allerdings für alle sichtbar im Futter häufig entdeckt, sind Glasscherben und Reste von Tennisbällen, mit denen in der Regel Hunde auf Feldern spielen. Dass etwas mit dem Futter nicht stimmt, macht sich dann in der Milch bemerkbar. „Die Keimflora ist anders“, sagt Gnamm. Im schlimmsten Fall wird ihm die Milch von der Käserei nicht abgenommen. Noch ist das nicht vorgekommen. Wie hoch dann der wirtschaftliche Schaden für ihn wäre, möchte sich der Landwirt nicht vorstellen.

Im Gegensatz zur Milch ist das verunreinigte Futter im Fleisch weniger bemerkbar. Allerdings können sich die Kühe mit Parasiten infizieren, wenn sie verschmutztes Heu fressen. Der Parasit kann laut Gnamm bei den Tieren Fehlgeburten auslösen oder sie so schwächen, dass eine Notschlachtung nötig wird.