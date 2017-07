Waiblingen-Hohenacker Brand einer Schrebergartenhütte

Waiblingen-Hohenacker.

In der Karl-Ziegler-Straße ist am Montagmittag eine Gartenhütte niedergebrannt. Gegen 12.40 Uhr stellten Verkehrsteilnehmer den Brand in einem Schrebergarten zwischen Hohenacker und Neustadt fest und alarmierten den Rettungsdienst. Die Feuerwehr Waiblingen war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz und konnte den Brand rasch löschen. Trotzdem ist die Hütte komplett zerstört.