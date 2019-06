Waiblingen-Hohenacker Feuerwehrhaus: Anbau für eine Million Euro

Waiblingen-Hohenacker. Keine Umkleideräume, sondern Spinde, die mitten in der Fahrzeughalle in den Dieselabgasen der Feuerwehrfahrzeuge stehen; nur zwei Duschen für alle Feuerwehrmitglieder – auch für die Frauen: Das ist die Situation der Feuerwehrabteilung Hohenacker. Doch das wird sich ändern: Der Gemeinderat hat einem Anbau an das Feuerwehrgerätehaus für eine Million Euro grünes Licht gegeben.