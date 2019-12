Waiblingen Hohenacker Ortsdurchfahrt muss erneuert werden

Eigentlich war nur geplant, die Straßendecke zu erneuern. Doch die Untersuchung des Untergrunds ergab, dass die Schäden viel tiefer reichen als gedacht und der Aufbau nicht mehr die erforderliche Stärke hat. Was zur Folge hat, dass die Ortsdurchfahrt auf mehreren Hundert Metern Länge von der Ampel an der Weidenstraße bis zur Bildäckerstraße 60 Zentimeter tief ausgegraben und neu gebaut werden muss. Die Bauarbeiten sollen Anfang März beginnen und zwei bis drei Monate dauern. Für etwa die Hälfte dieser Zeit wird dieser Abschnitt der Karl-Ziegler-Straße voll gesperrt sein. Die Umleitung führt durch den Ort.

Die Autofahrer unmerklich ausbremsen

Den Schaden zu beheben, ist eins der Ziele der Bauarbeiten, die fast eine halbe Million Euro kosten werden. Außerdem geht es um den Umbau der Ortsdurchfahrt in diesem Abschnitt, der noch immer das Antlitz trägt wie in den sechziger und siebziger Jahren, als der Autoverkehr uneingeschränkte Priorität genoss. Die relativ breite Fahrbahn verleitet zu schnellem Fahren und soll verschmälert werden - unter anderem entstehen in der Mitte zwei grüne Verkehrsinseln. Damit und in Verbindung mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Bildäckerstraße entsteht eine „Tor-Situation“, wie Ortsvorsteher Fatih Ozan sagt. „Bisher merkt man vom Auto aus gar nicht richtig, dass man sich schon mitten in der Ortschaft befindet.“ Gefühlt – für Durchfahrende – liegt der Ortseingang erst weiter in Richtung Ortskern. Ein bisschen wie in Hegnach auf der Neckarstraße, sollen die Autofahrer durch die Straßengestaltung fast unmerklich dazu bewegt werden, langsamer zu fahren.

Die Bushaltestellen werden zu Buskaps mit 18 Zentimeter hohen Bordsteinen und Bodennoppen, an denen Sehbehinderte sich orientieren können, umgebaut. Erneuert werden auch die Gehwege, bei diesen allerdings nur die oberen drei Zentimeter. Die – typisch für ihre Zeit – großzügig angelegte Unterführung an der Bildäckerstraße wird zwar aus Sicht der Stadtverwaltung zu wenig genutzt, ein Rückbau stand laut Tiefbauchef Michael Seeger jedoch nicht ernsthaft zur Debatte. Aus der Erfahrung, dass viele Fußgänger sich aber den Weg „in den Keller“ sparen, bekommt eine der neuen Verkehrsinseln eine Querungshilfe, um das Überqueren zu erleichtern.