Waiblingen-Hohenacker Sorgen wegen Vollsperrung der Ortsdurchfahrt

Vier Häuser während der Sperrung komplett abgehängt

Insgesamt wird die Sanierung rund 14 Wochen in Anspruch nehmen. Erneuert werden zwar auch die Gehwege, doch während der gesamten Zeit bleibt immer auf einer Straßenseite der Gehweg benutzbar. Fußgänger können die Hauptstraße an den Einmündungen der Erbachstraße und der Bildäckerstraße überqueren, außerdem gibt es eine Möglichkeit auf Höhe der Weidenstraße. „Trotzdem wird man hier und dort Umwege laufen müssen“, sagt Oliver Strauß, „aber die sind machbar.“

Vier Häuser in der Karl-Ziegler-Straße sind während der Vollsperrung komplett vom Straßenverkehr abgehängt. Ihre Mülltonnen dürfen die Bewohner, mit Hausnummer versehen, vor die Häuser stellen – die Bauarbeiter transportieren die Tonnen dann zur Straße, damit sie geleert werden können, und bringen sie wieder zurück. Feuerwehr und Krankenwagen können über Schotter-Rampen zufahren.

Der Baubürgermeister räumte den Bürgern gegenüber unumwunden ein: „Sie werden die Beeinträchtigungen spüren.“ Die Sanierung der Straße sei aber unumgänglich. Als Verbindungsachse zwischen Waiblingen, Hohenacker und Bittenfeld zählt sie zu den höchstfrequentierten Straßen der Stadt: Täglich fahren hier knapp 18 000 Autos und Lastwagen durch Hohenacker. Eine andere Umleitungsroute als die gewählte war laut der Stadtverwaltung nicht zu finden. Schon am Bittenfelder Kreisel und in der Kernstadt am Kreisverkehr Talstraße / Neustädter Straße sollen große Schilder auf die erschwerte Durchfahrt in Hohenacker hinweisen.

Bürger fordern Blitzer

Erneuert werden dort Asphalt und Schotterschichten, weil die Schäden bis in den Untergrund reichen. Bei der Gelegenheit werden die beiden Bushaltestellen „Bildäckerstraße“ barrierefrei und behindertengerecht ausgebaut. Im Bereich der Bushaltestellen sowie der Kreuzung Bildäckerstraße / Karl-Ziegler-Straße entstehen zwei begrünte Verkehrsinseln mit Querungshilfen für Fußgänger. Auch, weil sich die Fußgängerunterführung nicht allzu großer Beliebtheit erfreut. Nicht zuletzt entsteht durch Verkehrsinsel und neue Bushaltestelle eine „Tor-Situation“ an der Ortseinfahrt, wie Ortsvorsteher Fatih Ozan vor einigen Monaten erläuterte. Dadurch würden Autofahrer unmerklich ausgebremst.

Ausdrücklich forderten Bürger, dass die Stadt auf der Umleitungsstrecke Blitzer aufstellen und die Einhaltung von Tempo 30 kontrollieren soll. „Sonst werden wir immer kritisiert, wenn wir Blitzer aufstellen“, gab Dieter Schienmann zu bedenken. Grundsätzlich sagte er aber zu, der Bitte nachzukommen. Unerfüllbar bleibt wohl der Wunsch, generell auf der Karl-Ziegler-Straße Tempo 30 anzuordnen. Dies erlaubten die gesetzlichen Richtlinien für Straßen mit überörtlicher Funktion nicht, sagte der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Oliver Conradt.