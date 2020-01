Waiblingen Hotel Bachofer: Gäste lieben die Idylle

„Es hat sich gelohnt“, sagt Gastronom Bernd Bachofer knapp ein Jahr nach der Eröffnung zufrieden. Geschäftsleute aus dem europäischen Ausland zählen zu seinen Gästen, aber auch Individualreisende und Kurzurlauber, die nach einem Restaurantbesuch oder einer Weinprobe gerne übernachten. „Manche bleiben auch ganz spontan“, sagt Bachofer. Schon jetzt hat er viele Stammgäste, die in Stuttgart zu tun haben und am Abend ein ruhiges Hotel in Waiblingen zu schätzen wissen. Richtig schnuckelig hätten auch die Gäste aus dem Pariser Montmartre die Waiblinger Fachwerkidylle gefunden. Bei einem Hipsterpärchen aus Los Angeles, das im Sommer an den BMX-Meisterschaften teilnahm und bei Bachofer nächtigte, ging die Begeisterung gar so weit, dass sie gar nicht glauben konnten, dass die Idylle echt ist: „Sie glaubten, der Wochenmarkt sei ein Filmset“, erzählt Bernd Bachofer. „Sie fanden es unglaublich charming.“

Ein Paar trennte sich im Restaurant

Aber auch Waiblinger selbst übernachten schon mal im Hotel Bachofer – wie zum Beispiel ein Paar von der Korber Höhe, das völlig ungeplant nach einem Restaurantbesuch eine Übernachtung buchte: „Die fanden die Zimmer toll und sind spontan geblieben“, erzählt der Gastronom. Womöglich war auch die Trennung recht spontan, die nach einem Streit im Restaurant einen Schlusspunkt setzte: Am Ende übernachtete sie im Hotel. Er musste gehen.

Seit zu seinem Sterne-Restaurant auch ein Hotel gehört, hat Bernd Bachofer auch schon mal Gäste, die in Hausschuhen essen, oder andere, die unversehens im Bademantel auftauchen. Wie der Herr aus Luxemburg, der an der Theke im voll besetzten Restaurant fragte, wo denn eigentlich der Wellnessbereich zu finden sei.