Aus der Redaktion "I bims" ist Jugendwort des Jahres

"I bims" ist das Jugendwort des Jahres. Das hat der Langenscheidt-Verlag am Freitag bekannt gegeben. Zur Auswahl standen zunächst 30 Begriffe. Per Online-Abstimmung wurden zehn in die Endrunde gewählt. Nun hat eine 20-köpfige Jury die Entscheidung getroffen.