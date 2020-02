Waiblingen IBA 2027: Chancen für das öde Bahnhofsviertel

„Schon jetzt steckt viel Dynamik in dem Gebiet“, stellt Stadtplaner Patrick Henschel fest: Am Standort des Hotels Koch entsteht ein Neubau, Daimler zieht bald auf dem Hess-Areal ein, und auf der anderen Seite der Gleise wird das überlastete P&R-Parkhaus ersetzt. Das sind die Pflöcke, die schon eingerammt sind. Dazwischen und drum herum bleibt viel Spielraum. Konkret sieht ihn die Stadt in einer weiteren Neuordnung des Güterbahnhofsareals und einer – laut gültigem Bebauungsplan möglichen – Bebauung des Lidl-Parkplatzes. Nach einer Aufwertung verlange nicht zuletzt der Übergang vom Bahnhof in Richtung Ameisenbühl und Daimler-Werke.

"Wir können gar nicht groß genug denken"

Die SPD und die „Agtif“-Fraktion im Gemeinderat hoffen auf richtungsweisende Vorschläge für die verlängerte Stadtbahn aus Richtung Remseck und Hegnach. Die Anbindung für Fahrradfahrer und „neue Mobilitätsformen“ soll verbessert werden: Ziel sind laut Stadtverwaltung Konzepte, „die den Weg in seiner Wahrnehmung kürzer erscheinen lassen und die vor allem Lust machen, den Weg anders als mit dem Auto zurückzulegen“.