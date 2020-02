Waiblingen Idealer Platz fürs neue Feuerwehrhaus scheint gefunden

„Die kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad“

Dass diese Einsätze effizient und möglichst schnell verlaufen, hängt zu einem guten Teil von zeitgemäßen Feuerwehrgerätehäusern ab. Deren Modernisierung lässt sich die Stadt derzeit einiges kosten. Der Bau eines Erweiterungsbaus am Feuerwehrhaus Hohenacker für 1,1 Millionen Euro ist im Gange. Für das nächste Projekt, den Anbau ans Feuerwehrhaus Bittenfeld, steht die Detailplanung an. Der Förderantrag beim Land wurde bereits gestellt. Baustart für den 1,7 Millionen Euro teuren Anbau ist noch in diesem Jahr. 2021/22 soll die Sanierung der Umkleide- und Sanitärbereiche in Hegnach folgen. Zuletzt ist der Neubau des Feuerwehrhauses in der Kernstadt geplant - nun scheint dafür ein guter Standort gefunden zu sein.

Und das ist gut so. Denn an der Winnender Straße unweit des Bürgerzentrums gelegen, ist das derzeitige Feuerwehrhaus zwar von allen Seiten gut erreichbar. Doch das Gebäude liegt an einer Einbahnstraße, so dass die Feuerwehrleute bei einem Einsatz entgegen die Fahrtrichtung ausfahren müssen. Die wachsende Verkehrsdichte an der Hallenbad-Kreuzung, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und die Busbeschleunigung verzögern die Anfahrt – wertvolle Zeit geht verloren. Zudem reichen die vier bestehenden Parkplätze für die anfahrenden Feuerwehrleute bei weitem nicht aus. Mit der Folge, dass die Leute, die es zum Feuerwehrhaus geschafft haben, erst mal einen Parkplatz suchen müssen. „Wir sind tagsüber deshalb auf Mitarbeiter aus dem Rathaus oder Bauhof angewiesen“, sagt Kommandant Jochen Wolf. „Die kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad.“ Auch der Bau von Wohnungen für Feuerwehrleute steht deshalb auf der Agenda am neuen Standort.