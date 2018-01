Waiblingen IG Metall: Rund 2000 Leute bei Warnstreiks

Bosch-Standorte in Waiblingen und Murrhardt (Kunststoff, Power Tools, Packaging Technology)

REMS

Stihl (einzelne Schichten)

Pfisterer

ContiTech Kühner

Norgren

Für die folgende Warnstreikwoche sieht Fuchs eine Zunahme an der Warnstreikbeteiligung: „Ausgehend von den Äußerungen der Arbeitgeber denke ich, dass die Teilnahme an den Warnstreiks zunimmt. Wer sich damit aufhält, mit unakzeptablen Angeboten in Verhandlungen zu gehen, provoziert die Beschäftigten zu noch mehr Aktivität.“

Die Verhandlung wurde ohne Ergebnis vertagt

Die Arbeitgeber hatten laut Fuchs in der dritten Verhandlungsrunde ihr „sogenanntes Angebot“ nicht verbessert. Die Verhandlung wurde ohne Ergebnis vertagt. Am 24. Januar gehen die Gespräche in die vierte Runde. Nach wie vor sind die Arbeitgeber meilenweit von den IG-Metall-Forderungen zum Thema Arbeitszeit entfernt. Die Tarifpartner haben aber vereinbart, dass eine Expertengruppe aus betrieblichen Fachleuten beider Seiten vor dem 24. Januar konkrete Lösungsvorschläge für die Arbeitszeit-Themen suchen soll.

Fuchs erwartet bis dahin von den Arbeitgebern Bewegung zur Frage der Zeitsouveränität der Beschäftigten: „Flexibilität darf keine Einbahnstraße sein!“

Die Termine

In der kommenden Woche werden die Belegschaften folgender Firmen zum Warnstreik aufgerufen:



Dienstag, 16. Januar: Bosch Murrhardt, Bosch Packaging Technology

Mittwoch, 17. Januar: Stihl

Freitag, 19. Januar: Mahle Aftermarket.

Details zu den Orten und Uhrzeiten werden am Vortag bekanntgegeben.