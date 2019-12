Waiblingen Im Südwesten bleibt es nass und windig

Stuttgart.

Baden-Württemberg startet in eine feuchte, windige Woche - weiße Weihnachten gibt es nur in höheren Lagen. Der Montag wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bewölkt, mit Schauern ist immer wieder zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei zwei Grad im Bergland und bis zu zehn Grad am Rhein. Mäßiger Wind aus Südwest und stürmische Böen im Bergland machen es zudem ungemütlich.

Für den Sonntag rechnete der DWD mit wechselhaftem Wetter, trockenen Phasen sowie schauerartigem Regen. Laut den Meteorologen kommt es in den Gipfellagen des Schwarzwalds zu leichtem Schneefall. Die Temperaturen betragen zwischen vier und zehn Grad.