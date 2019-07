Waiblingen Immer Ärger mit den öffentlichen Toiletten

Zwei Beispiele aus den vergangenen Monaten dokumentieren das Ärgernis besonders drastisch: Vor zwei Wochen musste die Feuerwehr einen Mann aus der öffentlichen Toilette am Zellerplatz befreien. Nichtsahnend hatte der 23-Jährige sich hineinbegeben und stellte nach erledigtem Geschäft fest, dass die Klinke innen abgerissen war. Sprich: Die Tür ließ sich nicht öffnen, er war eingesperrt. Beispiel zwei: Im Herbst musste die Feuerwehr einen Brand in den öffentlichen Toiletten unterhalb des Waiblinger Rathauses löschen. Der Grund: Jemand hatte Klopapier und andere Einrichtungsgegenstände angezündet. Wegen des starken Rauchs mussten sogar Teile des Rathauses zeitweise evakuiert werden. Alle blieben unverletzt, doch es hätte auch anders laufen können.

Fünfmal am Tag rückt die Putzkolonne an

Neben solchen gefährlichen Sachbeschädigungen gehört mutwillige Verschmutzung zum Alltag. Manche Zeitgenossen scheinen die stillen Örtchen zum Ausleben von Aggressionen zu nutzen. Was Unbekannte im Schutz des Unbeobachtetseins an Klos und Wänden verschmieren, will sich eigentlich keiner ausmalen. „Lange Zeit habe ich versucht, eine Erklärung dafür zu finden“, sagt Thomas Bayer vom städtischen Gebäudemanagement. Inzwischen ist er zu der Überzeugung gelangt: „Mit normalen Maßstäben kann man das nicht verstehen.“ Offenbar stecke ein gesellschaftliches Problem dahinter, das nicht nur öffentliche Toiletten betreffe. Auch auf Schulhöfen und Spielplätzen werde immer öfter kaputtgemacht, was nicht niet- und nagelfest ist.

Was hat die Stadt nicht schon alles versucht, um der Problematik Herr zu werden. Weil nicht selten in den Klos übernachtet wurde, gelten mittlerweile eingeschränkte Öffnungszeiten – in der Regel von sechs bis 21 Uhr. Ein guter Ansatz schien eine Zeit lang zu sein, dass die Nutzer für die Bedürfnisanstalten bezahlen müssen. Wie sich jedoch am Klohäuschen am Bahnhof zeigt, welches die Stadt angemietet hat, garantiert auch die Bezahlschranke keinen pfleglicheren Umgang mit dem Interieur. Aktuell hat das städtische Gebäudemanagement die Reinigungsintervalle erhöht: Fünfmal täglich wird geputzt. Hört sich nach einer sauberen Sache an, heißt aber auch: Fünfmal am Tag sind die Klos so verdreckt, dass die Putzkolonne Arbeit hat.