Waiblingen Impressionen vom Altstadtfest

Am Sonntag zog das Rote Kreuz eine erste Bilanz: Aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes war’s ein „eher gediegenes“ Altstadtfest, sagt Bereitschaftsleiter Carsten Magunia. 44 Hilfeleistungen am Wochenende – das entspricht in etwa dem Durchschnitt. Nach Erfahrung der Sanitäter trinken die Gäste bei großer Hitze weniger Alkohol. Was zur Folge hat, dass weniger Alkoholvergiftungen und Schlägereien anfallen.

Arbeit gab es dennoch genug. Bienenstiche, Kopfplatzwunden, gebrochene Nasen und – trotz der Hitze – Alkoholvergiftungen. In acht Fällen mussten Betroffene ins Krankenhaus transportiert werden.