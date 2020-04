Waiblingen In fünf Schritten zu einer aufgeräumten Wohnung

4. Vor allem Dinge, von denen man sich schwer trennt, möchte man ungern in die Mülltonne oder auf den Sperrmüll werfen. Muss man auch gar nicht, denn es gibt Alternativen. Angelika Hinz empfiehlt zum Beispiel die Warentauschtage in Hegnach (wenn sie wieder stattfinden) sowie öffentliche Bücherregale. Kleidung und andere Sachspenden können etwa bei den Fundgruben der Diakonie Stetten in Waiblingen (Oppenländerstraße 43) und in Kernen-Stetten (Schlossberg 12, beide aktuell noch wegen Corona geschlossen) abgegeben werden. Alte Handys kann man unter anderem an den NABU spenden, der dafür von einem Recyclingunternehmen je drei Euro für den Naturschutz erhält (Sammelboxen bei Fotohaus Kienzle, Blumenstraße, und Foto König, Stettener Straße 8 in Kernen).

5. Geschafft! Und wie bleibt die Ordnung in der Bude? Angelika Hinz empfiehlt, einmal im Jahr auszumisten. Außerdem sei es wichtig, sein Kaufverhalten grundsätzlich zu überdenken und nur anzuschaffen, was man wirklich brauche. „Werbegeschenke wie Pullover oder Kosmetikproben am besten gar nicht in die Wohnung lassen.“ Wer einmal richtig ausgemistet hat, tue sich danach in der Regel leicht, Ordnung zu halten: „Wenn alles seinen Platz hat, sieht man schnell, was wo nicht hingehört“, sagt die Aufräum-Expertin.