Waiblingen In Waiblingen fehlen Kita-Plätze

Der Bauboom nimmt kein Ende, besonders in den Blütenäckern und im Rötepark sind Hunderte neuer Wohnungen entstanden. Das hat Konsequenzen: „Der Bau einer Kindertageseinrichtung in Waiblingen-Süd duldet keinen Aufschub“, lautet die klare Ansage der Ersten Bürgermeisterin Christiane Dürr. Das zeigt sich aktuell in der Kindergartenbedarfsplanung der Stadt, die unter anderem den Bau eines neuen, viergruppigen Hauses auf dem Krankenhaus-Areal und die Aufnahme einer Einrichtung für 40 Kinder in der Waldmühle vorsieht. Für beide Projekte ist noch kein einziger Spatenstich getan. Ebenso wenig für die erwähnte viergruppige Kindertagesstätte in Waiblingen-Süd, die schon 2016 Teil der Bedarfsplanung war. Für die nächsten zwei oder drei Jahre droht ein Engpass, der selbst mit der bald viergruppigen Container-Kita beim Salier-Schulzentrum kaum zu bewältigen zu sein scheint.

Die geburtenstarken Jahrgänge 2015, 2016 und 2017 drängen bald in die Kindergärten. Zum Vergleich: 2016 durften sich Waiblinger Familien über 572 Geburten freuen, 2011 waren es nur 438. Die Geburtenrate ist das eine, noch stärker schlagen die Zuzüge in die vielen Neubaugebiete durch. Waiblingen wächst, junge Familien lassen sich nieder und ALi-Stadträtin Dagmar Metzger bringt es auf den Punkt: „Logisch, dass die Leute abends nicht nur fernsehen.“ Will heißen: Der Anstieg der Kinderzahlen kommt nicht überraschend.

Steuererhöhungen? „Das soll der nächste Gemeinderat machen“

Dass nicht jedes Kind den Platz in der Wunsch-Kita seiner Eltern bekommen kann, ist kein neues Phänomen. Nun aber reichen die Plätze in der Summe fürs ganze Stadtgebiet nicht. „Wir können daher nicht mehr so an andere Einrichtungen verweisen wie früher“, sagt Erika Schwiertz, Fachbereichsleiterin für Bildung und Erziehung. Vergleichsweise gut steht Waiblingen bei der Versorgung mit Kleinkind-Betreuungsplätzen da. Rund 60 Prozent der Kinder zwischen einem und drei Jahren haben einen Platz. Der Bund sieht nur eine Deckung von 34 Prozent vor. Das Problem besteht im Kindergarten-Bereich.

Kritik bekam die Verwaltung zu hören, weil sie nicht von sich aus sämtliche Zahlen vorlegte und die anderen „verwirrend“ präsentiert habe. Wiederum Dagmar Metzger bemängelte, dass die Schaffung wohnortnaher Plätze nicht mehr die Priorität genieße wie früher. Wohnortnähe sei immer noch wichtig, hält Christiane Dürr entgegen, zunehmend spielten jedoch andere Faktoren eine Rolle: Eltern legen Wert auf ein bestimmtes pädagogisches Profil, auf lange Öffnungszeiten oder auf Nähe zum Arbeitsort. „Auch das gehört zur Wahlfreiheit der Eltern.“ Mit den Eltern der 18 Kinder, die noch keine Plätze haben, führt die Stadt Verhandlungen mit dem Ziel, eventuell mit Hilfe von Tagesmüttern eine gewisse Zeit zu überbrücken. Noch hat keine Familie ihren Rechtsanspruch juristisch eingeklagt, doch mindestens bis 2020 steigen die Kinderzahlen an. Verschärft wird die Situation außerdem, weil immer öfter Ganztagsplätze statt der alten Regelöffnungszeiten nachgefragt werden.

Weitere millionenschwere Investitionen kommen auf die Stadt zu. „Das können wir unmöglich über die Gebühren erwirtschaften“, mahnte Peter Beck (SPD) und spielte damit auf die Möglichkeit von Steuererhöhungen an. Lapidare Antwort von Dr. Hans-Ingo von Pollern (CDU): „Das soll der nächste Gemeinderat machen.“ Die Kommunalwahl findet am 25. Mai 2019 statt. Nächste Woche diskutiert der Gemeinderat eine mit Elternvertretern vorbesprochene Gebührenerhöhung.